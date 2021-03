Πολιτική

Μηταράκης σε ΕΕ: πρέπει να υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιστροφών μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Τονίζουμε την ανάγκη για απτά αποτελέσματα και ορατή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για το νέο Σύμφωνο», υπογράμμισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σε παρέμβαση του στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, όπου συζητήθηκε το ζήτημα των επιστροφών, επεσήμανε ότι «πρέπει να υπάρξει ισχυρός ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών με κίνητρα και αντικίνητρα για τις τρίτες χώρες».

«Τονίζουμε την ανάγκη για απτά αποτελέσματα και ορατή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για το νέο Σύμφωνο, ιδιαιτέρως στο ζήτημα των επιστροφών», είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε.

Ο κ. Μηταράκης καλωσόρισε το γεγονός ότι στο JUMBO Council της επικείμενης Καθαράς Δευτέρας, δηλαδή τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων αλλά και την συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών - μελών της ΕΕ, θα δοθεί έμφαση στη συζήτηση για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη απαρέγκλιτης εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας, σκοπό για τον οποίο - όπως σημείωσε - η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Τουρκία με εποικοδομητικό τρόπο.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υποχρεωτική και ουσιώδη αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ, ο κ. Μηταράκης ανέδειξε τη σημασία της συνέχισης της αποτελεσματικής φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων και της καλής συνεργασίας μαζί με μία δυνατή FRONTEX στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη συνάντηση του MED 5, την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα.

«Πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός, ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών. Ένας μηχανισμός που θα λειτουργεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά και την παροχή κινήτρων και αντικινήτρων στις τρίτες χώρες ανάλογα με τη συνεργασία τους», κατέληξε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θεωρώντας ότι οι αναγκαστικές επιστροφές πρέπει να τεθούν ως προϋπόθεση για τις εθελοντικές.