Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου - Χαρδαλιάς για παράταση lockdown και έξαρση κρουσμάτων (βίντεο)

Οι ανακοινώσεις για την συνέχιση των περιοριστικών μέτρων. Τι αλλάζει στην λειτουργία των σχολείων. "Ασφυξία" στο ΕΣΥ και ανησυχία για τις μεταλλάξεις.