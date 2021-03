Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: παράταση του lockdown - Περιορισμοί και την Καθαρά Δευτέρα

Ποιες περιοχές εντάχθηκαν στο "βαθύ κόκκινο". Τι θα ισχύσει για τα μαθήματα στα σχολεία.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης από τον ΕΟΔΥ, για την πορεία της πανδημίας, Υπογράμμισε ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η έξαρση συνεχίζεται και αυτό οφείλεται κυρίως στις μεταλλάξεις. Για το λόγο αυτό απηύθυνε έκκληση για τήρηση των μέτρων.

Σε ότι αφορά την Καθαρά Δευτέρα, τόνισε ότι θα ισχύσουν τα ήδη γνωστά περιοριστικά μέτρα, με την απαγόρευση της κυκλοφορίας να ξεκινάει στις 9 το βράδυ. Άρα το πέταγμα του χαρταετού μπορεί να γίνει, αλλά με τους γνωστούς περιορισμούς.

Σε ότι αφορά τις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, εξακολουθούν να παραμένουν όσες είναι ήδη γνωστές, αλλά επιπλέον από αύριο στις 6 το πρωί, προστίθενται οι περιφερειακές ενότητες, Χαλκιδικής, Ευρυτανίας και Λέσβου, ενώ μπαίνουν και οι δήμοι, Κατερίνης, Ιωαννίνων, Σκιάθου, Χανιών και Μετσόβου.

Ο κ. Χαρδαλιάς, τόνισε ότι όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά έως τις 29 Μαρτίου και θα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση, εξαιρουμένων των σχολείων Ειδικής Αγωγής.

Σε ότι αφορά τα υποθηκοφυλακεία, αυτά θα επαναλειτουργήσουν από την Τρίτη 16 Μαρτίου με ραντεβού.

Συμπλήρωσε ότι σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζομένους, αυτοί έχουν το δικαίωμα να κάνουν μέχρι και 2 rapid test δωρεάν, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι τα αυξημένα περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν τουλάχιστον για ακόμη μια εβδομάδα, και στη συνέχεια θα επανεξεταστούν με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία που θα προκύψουν τις επόμενες μέρες.

Τέλος ο κ. Χαρδαλιάς έκλεισε με ένα αισιόδοξο μήνυμα, λέγοντας ότι κάθε εμβόλιο μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος αυτής της περιπέτειας, αλλά μέχρι τότε χρειάζεται εγρήγορση και προσοχή.

Άρση απαγορεύσεων κυκλοφορίας φορτηγών για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπ. Μεταφορών, «αίρονται οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών κατά τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, που αφορούσαν τις ημέρες Παρασκευή 12 Μαρτίου, Σάββατο 13 Μαρτίου και Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η απόφαση λαμβάνεται με δεδομένη την παρατεταμένη επιδημιολογική επιβάρυνση της χώρας και των μέτρων για τον περιορισμό των μετακινήσεων, στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19, αλλά και τη διευκόλυνση τροφοδοσίας της αγοράς».