Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: με νέα πρόσωπα στη “μάχη” για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Πρώτο crash test στην φιλική αναμέτρηση με την Ονδούρα. Ποιος ποδοσφαιριστής πήρε την κλήση από τον Τζον Φαν'τ Σχιπ, μετά την εκπληκτική του σεζόν στο εξωτερικό.

Τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Φένλο εξαργύρωσε ο Γιώργος Γιακουμάκης. Όπως ανακοίνωσε ο ολλανδικός σύλλογος, ο Γιακουμάκης κλήθηκε από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ανδρών, Τζον Φαν'τ Σχιπ για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με Ισπανία, Ονδούρα και Γεωργία.

Η εθνική ανδρών μετρά αντίστροφα για τη «μάχη» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Στις 25 Μαρτίου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ισπανία στη Γρανάδα, ακολουθεί φιλικό στην Τούμπα στις 28 Μαρτίου κόντρα στην Ονδούρα, ενώ στις 31 Μαρτίου στο ίδιο γήπεδο, η εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί τη Γεωργία.

Ο 26χρονος επιθετικός θα ταξιδέψει με προορισμό την Ελλάδα την ερχόμενη Δευτέρα (22/3). Ο Γιακουμάκης έχει κάνει ήδη τρεις εμφανίσεις με το εθνόσημο στο στήθος σκοράροντας και ένα γκολ στο φιλικό με την Κύπρο στις 11 Νοεμβρίου.

Με τη φανέλα της Φένλο, ο Γιώργος Γιακουμάκης, σε 26 εμφανίσεις φέτος μετρά 26 γκολ και είναι ο πρώτος σκόρερ της Eredivisie.