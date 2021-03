Κοινωνία

Διαγωνισμός για 800 αστικά λεωφορεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές αναμένεται να υπάρξει ενίσχυση του στόλου. Υβριδικά τα περισσότερα νέα οχήματα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, «το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά τις εκλογές του 2019 αποφάσισε να κινηθεί στην προσπάθεια ανανέωσης των αστικών λεωφορείων, καθώς ο στόλος ήταν γηρασμένος. Μέχρι σήμερα αξιοποιήθηκε κάθε δυνατότητα ανάταξης και εφαρμόστηκαν οι καλύτερες και πιο άμεσες λύσεις περαιτέρω ενίσχυσης του στόλου. Και τώρα, το Υπουργείο μετά από δεκατρία χρόνια προχωρά στη διαδικασία ανανέωσης, ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των αστικών λεωφορείων. Προχωρά στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Ανανέωση του στόλου αστικών λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης».

H διαβούλευση αφορά διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 372 εκ. Ευρώ (με ΦΠΑ) για την προμήθεια:

200 απλών αστικών λεωφορείων 12m υβριδικής τεχνολογίας EURO VI,

200 απλών αστικών λεωφορείων 12m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VI,

100 αρθρωτών αστικών λεωφορείων 18m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VΙ και

300 απλών αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων 12m και των παρελκόμενων αυτών (φορτιστών βραδείας φόρτισης).

Η διαβούλευση, που θα διαρκέσει 20 ημέρες, έχει στόχο την διαμόρφωση δημόσιας σύμβασης που θα είναι ρεαλιστική με βάση τις υπάρχουσες τεχνολογικές δυνατότητες και παράλληλα θα ικανοποιεί την στρατηγική για τις αστικές συγκοινωνίες στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα 800 λεωφορεία εντάσσονται στην Α’ Φάση ενίσχυσης του στόλου. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση, εντός του έτους, άλλων 500 λεωφορείων».

Σε δήλωση του, ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, αναφέρει «Οι εγκληματικά «ανέμελοι» Μητσοτάκης και Καραμανλής «εδέησαν» να ξεκινήσουν διαδικασίες για την προμήθεια 800 λεωφορείων για τις αστικές συγκοινωνίες. Ως σήμερα: Δεν παραδέχονταν ότι ο κορωνοϊός «κολλάει» στα ΜΜΜ. Αγνοούσαν τις καταγγελίες για απίστευτους συνωστισμούς. Είχαν ακυρώσει τον διαγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για 750 νέα οχήματα και είχαν απεντάξει την προμήθεια 92 οχημάτων από το ΠΕΠ Αττικής. Είχαν δεχτεί διπλό «χαστούκι» από Ελεγκτικό Συνέδριο και ΑΣΕΠ για προμήθεια λεωφορείων μέσω leasing και προσλήψεις οδηγών και τεχνιτών, αντίστοιχα. Η αποδεδειγμένη «ανεμελιά» των Μητσοτάκη – Καραμανλή είναι επικίνδυνη. Ελπίζουμε η νέα διαδικασία να ολοκληρωθεί άμεσα και με διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος».