Πολιτισμός

Μενδώνη προς Τζόνσον: δεν τα ξέρετε καλά για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην αντεπίθεση πέρασε η Κυβέρνηση, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός.

Σε απάντηση των δηλώσεων του Βρετανού Πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Από τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας κ. Boris Johnson αντιλαμβανόμεθα ότι δεν έχει ενημερωθεί από τις υπηρεσίες του, για τα νέα ιστορικά δεδομένα της Οθωμανοκρατίας, από τα οποία τεκμαίρεται ότι δεν υπήρξε νόμιμη κτήση από τον λόρδο Έλγιν των Γλυπτών του Παρθενώνα και συνεπώς ούτε από το Βρετανικό Μουσείο. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να προσκομίσει τα απαραίτητα τεκμήρια προκειμένου να ενημερωθεί ο βρετανικός λαός ότι το Βρετανικό Μουσείο κατέχει τα Γλυπτά παρανόμως.

Η Ελλάδα δεν αποδέχεται νόμιμη κατοχή, νομή και κυριότητα των Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Παρθενώνας, ως σύμβολο της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Δυτικού Πολιτισμού εκπέμπει πανανθρώπινες αξίες. Προς την κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να εργαστούμε όλοι».