Ο Γιάννης Ξιφαράς νέος ΓΓ Μεταφορών

Το βιογραφικό του νέου ΓΓ Μεταφορών και η επιστολή παραίτησης του Ν. Σταθόπουλου, τον οποίο αντικατέστησε.

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Νίκος Σταθόπουλος συναντήθηκε με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και υπέβαλε την παραίτηση του.

Ο κ. Καραμανλής ευχαρίστησε τον κ. Σταθόπουλο για τη συνεργασία τους τα σχεδόν, δυο χρόνια στο Υπουργείο.

Τη θέση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιάννης Ξιφαράς. Το νέο Γενικό Γραμματέα καλωσόρισαν σήμερα στο Υπουργείο ο κ. Καραμανλής και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Το βιογραφικό του Ιωάννη Ξιφαρά

O Ιωάννης Ξιφαράς είναι απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ international) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις ευθύνης (Σύμβουλος Διοίκησης, Υπεύθυνος Έργων κλπ.) σε έργα Μεταφορών, Ενέργειας & Έξυπνων Υποδομών, έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) κ.α.

Έχει εμπειρία σε εγκαταστάσεις & υποδομές που σχετίζονται με σιδηροδρομικά έργα, αεροδρόμια, μεταφορά και διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκατάσταση και λειτουργία ΑΠΕ, ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών για τη βέλτιστη απόδοση ευφυών συστημάτων κ.ά.

Από το 2019 έως και σήμερα είναι Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ έχει συμμετάσχει και σε Συμβούλια/ Επιτροπές διαφόρων φορέων. Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών από το 2016.

Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

