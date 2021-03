Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας: Ενώπιος ενωπίω η Ιωάννα με την κατηγορούμενη στη δίκη (βίντεο)

Ο δικηγόρος της άτυχης κοπέλας εξηγεί πως η ψυχολογία της είναι πολύ άσχημη, αφού δεν μπορεί να βγει ούτε στο φως του ήλιου.