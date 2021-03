Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δωρεάν τεστ σε εργαζομένους επιχειρήσεων

Ποιους εργαζόμενους αφορά και πως μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά.

Όλοι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 20 άτομα προσωπικό, θα μπορούν να υποβάλλονται δυο φορές το μήνα σε δωρεάν rapid test, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική σελίδα ergasia.testing.gov.gr.

Όπως εξήγησε και ο κ. Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης από τον ΕΟΔΥ, όσοι υποβάλουν αίτηση θα ενημερώνονται με sms, το οποίο θα έχει και τη θέση βεβαίωσης νόμιμης μετακίνησης.

Στην ηλεκτρονική σελίδα περιγράφεται βήμα προς βήμα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ενώ στο εισαγωγικό κείμενο, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του νέου κορωνοϊού στους χώρους εργασίας, αναλαμβάνει το κόστος της διενέργειας ελέγχων (rapid tests) σε επιχειρήσεις άνω των 20 υπαλλήλων.

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις όπου λόγω του αριθμού των εργαζομένων προκαλείται αυξημένος συγχρωτισμός του προσωπικού με συνέπεια τον κίνδυνο διασποράς της νόσου COVID-19.

Σήμερα πραγματοποιούνται περισσότερα από 45 χιλιάδες τεστ καθημερινά από το δημόσιο σύστημα υγείας. Ο δείκτης θετικότητας προκύπτει από τα τεστ κορονοϊού που πραγματοποιούνται καθημερινά στη χώρα».

Τέλος να σημειωθεί, ότι ταυτοχρόνως, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στην πλατφόρμα testing.gov.gr για όσους εργάζονται σε εταιρείες με λιγότερους από 20 υπαλλήλους.