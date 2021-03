Life

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η απάντηση σε Χάρι και Μέγκαν για ρατσιστική συμπεριφορά (βίντεο)

Δίαυλο επικοινωνίας με τον εγγονό της, Χάρι και την Μέγκαν, ανοίγει η βασίλισσα Ελισάβετ, μετά την πολύκροτη συνέντευξη.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ υπερασπίζεται το Μπάκιγχαμ έναντι των καταγγελιών για ρατσισμό και κακομεταχείριση στο παλάτι, που έκανε ο ίδιος του ο αδελφός και η νύφη του, Μέγκαν Μάρκλ και έχουν προκαλέσει “τριγμούς” στη βασιλική οικογένεια.

Ο δούκας του Κέιμπριτζ, που επισκέφτηκε μαζί με τη σύζυγο του, Κέιτ, σχολείο του ανατολικού Λονδίνου, έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που απάντησε για τα όσα τους καταμαρτύρησαν δημόσια ο πρίγκιπας Χάρι και η δούκισσα του Σάσεξ.

Λίγα 24ωρα μετά την πολύκροτη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρι, η 94χρονη βασίλισσα Ελισάβετ σχεδιάζει - σύμφωνα με την Daily Mail - να τηλεφωνήσει στον εγγονό της, σε μια προσπάθεια να “γεφυρώσει” το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Χάρι, τη Μέγκαν και τα βρετανικά ανάκτορα. Ταυτόχρονα ζήτησε “σιγήν ιχθύος” από το Μπάκιγχαμ ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Τη… φιλειρηνική διάθεση της βασίλισσας, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμμερίζονται άλλα μέλη της οικογένειας αλλά και του προσωπικού των βρετανικών ανακτόρων που “βράζουν” μετά τη συνέντευξη και θέλουν να δημοσιοποιήσουν τη δική τους εκδοχή-απάντηση στις βαρύτατες καταγγελίες του Χάρι και της Μέγκαν.