Life

“Το Καφέ της Χαράς”: η συγγραφέας και το “αμαρτωλό παρελθόν” του Φατσέα! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άφιξη στο Κολοκοτρωνίτσι που ενθουσιάζει όλους τους κατοίκους του χωριού, εκτός από έναν, φέρνει αναστάτωση και… γέλιο.

Ξεκαρδιστικές καταστάσεις και ανατροπές στην καθημερινότητα των ηρώων, της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, «Το Καφέ της Χαράς» φέρνει μια επεισοδιακή άφιξη στο Κολοκοτρωνίτσι.

Τι θα δούμε την Τετάρτη, 17 Μαρτίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1...

Μετά την τεράστια επιτυχία του Ημερολογίου γυναικών, αλλά και της Λέσχης βιβλίου, η Χαρά δέχεται μία περίεργη πρόταση. Η διάσημη συγγραφέας Έλενα Ζαΐμη-Δαπόντε θέλει όχι μόνο να παρουσιάσει το καινούργιο της βιβλίο «Το καφέ είναι το καινούργιο μαύρο», στο Καφέ της Χαράς, αλλά και να αποκαλύψει την αληθινή της ταυτότητα. Μέχρι τώρα, κανένας δεν ξέρει ποιο πρόσωπο κρύβεται πίσω από το όνομα Δαπόντε και κυκλοφορούν οι πιο περίεργες φήμες για εκείνη. Τη βραδιά της παρουσίασης, η Σταυρούλα και ο Φατσέας, που πλέον είναι ένας επιτυχημένος μπίζναμαν, ξανασμίγουν και φαίνεται πως τίποτε δεν μπορεί να τους χωρίσει πια. Τίποτε, εκτός από το αμαρτωλό παρελθόν του Φατσέα, που επιστρέφει μαζί με τη Δαπόντε!





Στον ρόλο της Δαπόντε η Ευαγγελία Μουμούρη

#ToKafeTisXaras

Gallery