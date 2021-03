Κοινωνία

Εισαγγελική έρευνα για γνωστούς ηθοποιούς που καταγγέλονται για σεξουαλικά εγκλήματα

Ποιες κατηγορίες σε βάρος τους ερευνούν οι εισαγγελείς. Τι κατέθεσαν ενώπιον του εισαγγελέα, δυο από τις ηθοποιούς που προσέφυγαν αρχικά στο Πειθαρχικό του ΣΕΗ.

Ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες η έρευνα των εισαγγελέων για δύο γνωστούς ηθοποιούς που έχουν καταγγελθεί για πράξεις σεξουαλικής βίας από συναδέλφους τους, και οι οποίοι τέθηκαν στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης από στοιχεία που προσκόμισε ο πρόεδρος του Πειθαρχικού των ηθοποιών, Πασχάλης Τσαρούχας.

Οι καταγγελίες σε βάρος των δύο γνωστών ηθοποιών, που έγιναν στο Πειθαρχικό του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, αφορούν πράξεις βιασμού και απόπειρας βιασμού και ήδη βρίσκεται στην τελική ευθεία η εισαγγελική έρευνα για όσα τους καταμαρτυρούν οι γυναίκες συνάδελφοί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος για τον έναν ηθοποιό που παραδόθηκε στον εισαγγελέα και ήδη ερευνάται, περιλαμβάνει καταγγελίες για έναν βιασμό που φέρεται να τελέστηκε το 2008, καθώς και δύο απόπειρες βιασμού, που σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες συνέβησαν, η πρώτη το 2010 και η δεύτερη το 2014.

Για την υπόθεση έχουν ήδη καταθέσει ενώπιον του εισαγγελέα, δύο από τις ηθοποιούς που προσέφυγαν στο Πειθαρχικό και φέρονται να έχουν επιβεβαιώσει απόλυτα όσα ισχυρίστηκαν ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου του σωματείου τους.

Ο δεύτερος φάκελος για τον έτερο ηθοποιό που ερευνάται από τον εισαγγελέα, αφορά υπόθεση βιασμού που φέρεται να τελέστηκε μέσα στο 2020.

Και οι δύο καταγγελόμενοι καλλιτέχνες αναμένεται πολύ σύντομα να κληθούν από τον εισαγγελέα να καταθέσουν ως ύποπτοι για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων. Αμέσως μετά θα κριθεί, αν θα ασκηθεί εναντίον τους ή όχι, ποινική δίωξη για τις πράξεις που τους αποδίδουν οι καταγγέλλουσες.