Life

“Η φωτογραφία της ζωής μου” με τρεις ξεχωριστές ιστορίες την Πέμπτη (εικόνες)

Μνήμες και συναισθήματα ανακαλούνται μέσα σε μια περιήγηση από στιγμιότυπα και καρέ μιας ζωής, μαζί με την “αναγέννηση” κάθε φορά ενός ξεχωριστού κλικ.

Την Πέμπτη 18 Μαρτίου στις 21:00 «Η φωτογραφία της ζωής μου» και η Μαριάννα Τουμασάτου, κάνουν μια βόλτα στο παρελθόν, μιλούν για το παρόν και εμπνέουν αισιοδοξία για το μέλλον. Με τη βοήθεια του φωτογράφου, Αλέξανδρου Μαραγκού και της ομάδας παραγωγής, η εκπομπή ξεφυλλίζει το φωτογραφικό άλμπουμ του Χρήστου Ζούπα, της Μαρίνας Ηλιάδη και του Αντώνη Σύκαρη.

Ο Χρήστος Ζούπας γεννήθηκε το 1945, στον Υμηττό. Στα 10 του, πήδηξε τη μάντρα για να δει το γήπεδο του Αμύντα που βρισκόταν 50 μέτρα από το σπίτι του. Από τότε, άρχισε να ασχολείται με το μπάσκετ. Λόγω της ηλικίας του δεν μπορούσε να αποκτήσει δελτίο αθλητή, και έτσι ο Αμύντας του έβγαλε πλαστό δελτίο με αναγραφόμενη ηλικία 12 έτη.

Το 1962, αποχώρησε από τον Αμύντα και υπέγραψε στην ΑΕΚ. Το 1963, πέρασε στην Ιατρική Σχολή. Συνέχισε να αγωνίζεται με την ΑΕΚ και να σπουδάζει παράλληλα. Από το 1962 έως το 1967 ξεκίνησε μια ανοδική πορεία της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ. Το 1968, η ΑΕΚ κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελλο, στο Καλλιμάρμαρο, κόντρα στην Σλάβια Πράγας. Η βραδιά του τελικού μπήκε στο Γκίνες με Παγκόσμιο ρεκόρ φιλάθλων!

Η Μαρίνα Ηλιάδη γεννήθηκε το 1962 και μεγάλωσε στη Ν. Σμύρνη. Πολύ πριν εκείνη γεννηθεί, η μητέρα της, Ελένη Τσαούλη, μπήκε στη φυλακή για τη δράση της στην ΕΠΟΝ και το ΕΑΜ. Το 1954, ίδρυσε έναν Όμιλο παραδοσιακών χορών και άρχισε να κάνει περιοδείες και να συλλέγει φορεσιές από την λαϊκή παράδοση.

Με τον άνδρα της έκαναν 3 παιδιά. Τη Μαρίνα, τη Βασιλεία και τον Θοδωρή.

Η Μαρίνα και η Βασιλεία είναι πολύ αγαπημένες και φροντίζουν μαζί τον μεσαίο τους αδελφό, ο οποίος έχει εγκεφαλική παράλυση.

Το 1978, η μητέρα τους πέθανε και εκείνες συνέχισαν το όραμά της και ανέλαβαν τον Όμιλο όπου έδωσαν και το όνομά της.

Ο Αντώνης Σύκαρης γεννήθηκε το 1962 στο Αιγάλεω. Από μικρός είχε το «μικρόβιο» του εμπορίου και πίεζε τον πατέρα του να ανοίξουν ένα μαγαζί και πράγματι, όταν έγινε 14 ετών, άνοιξαν ένα μικρό κατάστημα με ηλεκτρικές συσκευές. Ο Αντώνης αφοσιώθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση, η οποία γρήγορα μετατράπηκε σε αλυσίδα καταστημάτων. Ένας από τους πελάτες του, που ήταν ορειβάτης, τον παρότρυνε να ακολουθήσει και αυτός μια διαδρομή. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε πολλές ριψοκίνδυνες αποστολές σε δυτική Κίνα, Νεπάλ κ.α. στις οποίες χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.

Το 2015, όταν εγκλωβίστηκε μαζί με έναν φίλο του στις Άλπεις, έβγαλε μια selfie και την έστειλε στην οικογένειά του. Ο γιος του και η γυναίκα του έβγαλαν αμέσως εισιτήρια για Ελβετία, ενώ προσπαθούσαν να κρατήσουν το ηθικό του ανεβασμένο. Το 2017 «το όνειρό του έγινε πραγματικότητα» και ανέβηκε στο Έβερεστ. Ο ίδιος θεωρεί πως δεν θα είχε καταφέρει τίποτα από όλα αυτά, αν δεν είχε την στήριξη της οικογένειάς του.

«Η φωτογραφία της ζωής μου» με τη Μαριάννα Τουμασάτου. Κάθε Πέμπτη στις 21:00.