“Your Face Sounds Familiar - All Star”: σούπερ εμφανίσεις την Κυριακή (εικόνες)

Εντυπωσιακές μεταμφιέσεις και μοναδικές παρουσίες επί σκηνής, στο σόου του ΑΝΤ1 που αλλάζει τα βράδια των Κυριακών μας.

Το «Your Face Sounds Familiar – All Star» έρχεται στις 14 Μαρτίου στις 21:00, για να μεταμορφώσει και αυτή την Κυριακή μας, χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές και ιδιαίτερες εμφανίσεις!

Η λαμπερή Μαρία Μπεκατώρου υποδέχεται για άλλη μια βραδιά τους αγαπημένους κριτές, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους all star καλλιτέχνες του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων.

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής, 14 Μαρτίου, θα είναι:

Θανάσης Αλευράς – Ντίνος Ηλιόπουλος

– Ντίνος Ηλιόπουλος Κρατερός Κατσούλης – Trio

– Trio Λευτέρης Ελευθερίου – Κωνσταντίνος Αργυρός

– Κωνσταντίνος Αργυρός Ησαΐας Ματιάμπα – Ευτυχία Φαναριώτη

– Ευτυχία Φαναριώτη Ίαν Στρατής – Aerosmith

– Aerosmith Μπέττυ Μαγγίρα – Mπέσσυ Αργυράκη

– Mπέσσυ Αργυράκη Ματθίλδη Μαγγίρα – Άντζελα Δημητρίου

– Άντζελα Δημητρίου Κατερίνα Στικούδη – James Blunt

– James Blunt Τάνια Μπρεάζου – Bebe Rexha

Όπως πάντα, έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar-All Star» έχει φιλανθρωπικό σκοπό, και ο νικητής κάθε επεισοδίου προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.

Δηλώσεις συμμετοχήs, μέσω zoom, στο «Your Face Sounds Familiar - All Star» στο yfsf@antenna.gr.

«Your Face Sounds Familiar - All Star». Κάθε Κυριακή στις 21:00 στον ANT1!