Κοινωνία

Lockdown: Έφοδος σε νυχτερινό κέντρο με ζωντανή μουσική και θαμώνες!

Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών, που... χάλασε το γλέντι. Προσαγωγές και συλλήψεις.

(εικόνα αρχείου)

Έφοδος πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής άνδρες της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα, το οποίο εντοπίστηκε να λειτουργεί με ζωντανή μουσική και θαμώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές και συλλήψεις και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις για την παραβίαση των μέτρων κατά της πανδημίας. Στην επιχείρηση συμμετείχε η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής.

Η επιχείρηση στήθηκε κατόπιν καταγγελιών από πολίτες. Μάλιστα, όπως σχολίασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, φαίνεται ότι οι πολίτες εμπιστεύονται το τηλεφωνικό κέντρο 1520 για τις καταγγελίες τους, καθώς η αντίδραση είναι άμεση.