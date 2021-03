Πολιτική

Δένδιας προς ΕΕ: Η έκθεση για την Τουρκία να περιλαμβάνει προοπτική λήψης μέτρων

Τι συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Κροάτη ομόλογό του, ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα.

Την ανάγκη η ευρωπαϊκή έκθεση που θα υποβληθεί από τους θεσμούς για την Τουρκία να είναι ισορροπημένη, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με τον Κροάτη ομόλογό του, Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.

«Πρέπει να έχει προτάσεις τόσο για θετική ατζέντα όσο και για προοπτική λήψης περιοριστικών μέτρων, στην περίπτωση που η γειτονική Τουρκία μπει ξανά στον πειρασμό να έχει παραβατική συμπεριφορά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δένδιας συζήτησε ακόμη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας το πλαίσιο των συζητήσεων Ελλάδας και Τουρκίας και τι ακριβώς είναι οι «διερευνητικές επαφές, που δεν είναι διαπραγματεύσεις».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο Υπουργοί αντήλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, τις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών, ενώ υπογράμμισαν τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν στον αγωγό φυσικού αερίου TAP και στις κάθετες διακλαδώσεις, όπως ο αγωγός Ιονίου-Αδριατικής.

Συζητήθηκε ακόμη η συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ, με τον κ. Δένδια να ευχαριστεί τον ομόλογό του για τη συμπαράσταση που έδειξε η Κροατία με την επίσκεψη μάλιστα του Πρωθυπουργού Πλένκοβιτς «κατά τη διάρκεια της κροατικής Προεδρίας, στα σύνορα στον Έβρο, όταν επιχειρήθηκε η μαζική προώθηση μεταναστών σε ευρωπαϊκό έδαφος», καθώς και για την απόφαση να φιλοξενήσει 12 ασυνόδευτα ανήλικα από την Ελλάδα.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει την ένταξη της Κροατίας στον “πυρήνα” της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης της ζώνης Σένγκεν και της ζώνης του ευρώ», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε ακόμη η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, πάντα στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας. «Συμφωνήσαμε ότι η υπόθεση των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και κοινό στόχο», σημείωσε ο κ. Δένδιας και επανέλαβε τη βούληση της Ελλάδας για διακυβερνητική διάσκεψη με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και την Αλβανία μόλις συμπληρωθούν τα κριτήρια που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι συζητήθηκε το κροατικό “non paper” για την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το οποίο και η Ελλάδα έχει συνκηδεμονεύσει.

Συμφωνήθηκε ακόμη η ανάγκη στενής συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών, με τον κ. Δένδια να επισημαίνει ότι η Ελλάδα στηρίζει την προσπάθεια της Κροατίας να γίνει μέλος των Med7.

«Ακριβώς επειδή δεν έχουμε διμερείς διαφορές, πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πιο πολύ πάνω στη θετική ατζέντα, να προάγουμε τις οικονομικές μας σχέσεις, τις προσπάθειες για κοινή κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων, για κοινή αντίληψη του μέλλοντός μας γύρω από τη Μεσόγειο, καθώς και του τρόπου διαχείρισης των θεμάτων διαχωρισμού θαλασσίων ζωνών που δημιουργεί η Μεσόγειος και που αντιμετωπίζονται και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στο πλαίσιο της UNCLOS», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Τέλος, ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον ομόλογό του για την επιτυχή έκβαση της κροατικής Προεδρίας, που ήταν η πρώτη χώρα που έπρεπε η Προεδρία της να προσαρμοστεί στα εξαιρετικά δύσκολα δεδομένα της πανδημίας.

«Η Κροατία είναι αλληλέγγυα προς την Ελλάδα που είναι κράτος-μέλος στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνει μεγάλη προσπάθεια για την προστασία των συνόρων της», σημείωσε από την πλευρά του ο Κροάτης Υπουργός Εξωτερικών, Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν.

«Στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας να προστατεύσει τα σύνορά της από τις μεταναστευτικές ροές, επειδή αποτελεί μεγάλο βάρος η μεταναστευτική κρίση και σαφώς αξίζει την υποστήριξη τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διμερές επίπεδο», επεσήμανε και προσέθεσε πως η Κροατία έχει δεχτεί 12 ασυνόδευτα ανήλικα, μεταξύ των οποίων και ένα νεογέννητο.

Αναφερόμενος στα Δυτικά Βαλκάνια επεσήμανε ότι η συνέχιση της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ είναι σημαντική και υπογράμμισε τη σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας. «Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει συνεπής ώστε οι χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια να μη χάσουν την ευρωπαϊκή τους προοπτική», τόνισε και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία, όπως είπε, παλεύει να αντιμετωπίσει την κρίση από μόνη της. Εξέφρασε ακόμη την ευγνωμοσύνη του Ελλάδα που στήριξε τις προσπάθειες για μια σταθερή και ευημερούσα Βοσνία.

Όπως επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η κατάσταση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και σημείωσε την ευγνωμοσύνη της Κροατίας για τη στήριξη της Ελλάδας όσον αφορά την ένταξη της Κροατίας στην ομάδα Med7 στον ΟΟΣΑ, την ευρωζώνη και το χώρο Σένγκεν. «Οι συμμετοχές αυτές θα επιτρέψουν την περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στις δύο φίλες χώρες μας», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία, υπογράμμισε ότι αυξάνεται σημαντικά η συνεργασία των επιχειρήσεων μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορους κλάδους, όπως για παράδειγμα στον κλάδο των κατασκευών.

Τέλος, ο Κροάτης Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη γενναιόδωρη ανθρωπιστική βοήθεια που έστειλε μετά το σεισμό στην Κροατία, ενώ εξέφρασε την υποστήριξη και την προθυμία της χώρας του να βοηθήσει από την πλευρά της την Ελλάδα μετά τους πρόσφατους σεισμούς.