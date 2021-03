Life

“Special Report”: η “επιχείρηση” και οι ακρίτες στην πανδημία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο ξεχωριστές έρευνες, με ντοκουμέντα και αποκαλύψεις από την δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιστορίες παρουσιάζει και αυτήν την Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1, η εκπομπή «Special Report».

Η «επιχείρηση»

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η ομάδα του «Special Report» έλαβε μία πληροφορία για μια τεράστια εγκατάσταση παραγωγής λαθραίων τσιγάρων που είχε εντοπιστεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές κάπου στον Ασπρόπυργο. Η επιχείρηση των αστυνομικών περιελάμβανε συντονισμένες εφόδους σε 22 σημεία στην Αττική, και έμελλε να αποκαλύψει το κέντρο ενός κυκλώματος εταιρειών και προσώπων «φαντασμάτων» σε Βουλγαρία και Κύπρο, 91 εκατομμύρια τσιγάρα και 20 εκατομμύρια ευρώ διαφυγόντα κέρδη από δασμούς.

Ο Τάσος Τέλλογλου με την κάμερα της εκπομπής μπαίνει στην αποθήκη όπου περισσότεροι από 20 εργάτες ζούσαν στα έγκατα της γης, παράγοντας νυχθημερόν τα εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα που θα διαχέονταν στην αγορά της Ευρώπης.

Μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις με αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση, ερευνητές και στελέχη του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος που έχουν ταυτιστεί με τις έρευνες για τα παράνομα τσιγάρα και τα ναρκωτικά, το «Special Report» ρίχνει φως στη μεγαλύτερη επιχείρηση λαθρεμπορίας καπνικών που αποκαλύφθηκε ποτέ στην Ελλάδα.

Ακρίτες στην πανδημία

Καθώς η χώρα δοκιμάζεται από το τρίτο κύμα της πανδημίας, οι υγειονομικές αρχές σπεύδουν να μεταφέρουν το πολύτιμο εμβόλιο κατά του κορονοϊού σε κάθε άκρη της επικράτειας.

Ο Αντώνης Φουρλής ταξιδεύει στο ακριτικό Αγαθονήσι, μία από τις λίγες covid-free περιοχές της Ελλάδας, όπου οι κάτοικοι πρόκειται να λάβουν την πρώτη δόση του εμβολίου. Η κάμερα του «Special Report» καταγράφει το δύσκολο ταξίδι των εμβολίων από την Αθήνα μέχρι το Αγαθονήσι και την επιχείρηση εμβολιασμού των νησιωτών, που διεξάγεται από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου.

Πόσο έχει αλλάξει η πανδημία τις ζωές των κατοίκων του ακριτικού νησιού που ζουν σε απόσταση 8 ναυτικών μιλίων από την Τουρκία; Εκπαιδευτικοί στο σχολείο των επτά μαθητών, μόνιμοι κάτοικοι αλλά και ο δήμαρχος του νησιού, Βαγγέλης Κόττορος, μιλούν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά, αλλά και για την αγάπη τους για τον επίγειο παράδεισο, όπως αποκαλούν το νησί, και εξηγούν γιατί αυτός ο χειμώνας είναι διαφορετικός από τους άλλους.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1.

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr