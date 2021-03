Κοινωνία

Σεισμός στην Ελασσόνα: ζημιές σε χιλιάδες κτίρια

Περισσότερα από 1.800 σπίτια έχουν κριθεί προσωρινά μη κατοικήσιμα. Ακατάλληλα για χρήση και πολλά καταστήματα, σχολεία, δημόσια κτίρια και άλλα κτίσματα.

Ολοκληρώθηκε ο Πρωτοβάθμιος Έλεγχος σήμερα, Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, από τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτήρια των πληγεισών περιοχών.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έως το τέλος της σημερινής ημέρας Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 5079 κτίρια:

•Από αυτές 4533 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 1820 έχουν κριθεί προσωρινά μη κατοικήσιμες (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο).

•Επίσης, έχουν ελεγχθεί 148 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων προσωρινά ακατάλληλοι (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο) είναι οι 49.

•Όσον αφορά τους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτήρια «κίτρινα» (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο) έχουν χαρακτηριστεί τα 66 από τις 132 αυτοψίες, ενώ σε 247 άλλα κτήρια (αποθήκες, στάβλους) τα 211 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο).

Έχουν γίνει μέχρι σήμερα συνολικά 1308 αυτοψίες στο Δήμο Φαρκαδόνας του Νομού Τρικάλων, 1311 στο Δήμο Τυρνάβου, 1558 στο Δήμο Ελασσόνας, 392 στο Δήμο Λαρίσης και 46 στο Δήμο Κιλελέρ του Νομού Λαρίσης. Επιπλέον, 275 αυτοψίες έχουν διενεργηθεί στο Δήμο Παλαμά του Νομού Καρδίτσας, 62 στο Δήμο Τεμπών, 19 στο Δήμο Αγιάς, 84 στο Δήμο Μετεώρων και 24 στο Δήμο Τρικκαίων.

Επιπλέον, αναφορικά με τις κτηριακές υποδομές παιδείας, υγείας και δικαιοσύνης στις πληγείσες περιοχές έχουν γίνει ανά Δήμο οι παρακάτω αυτοψίες:

Δήμος Ελασσόνας

Έχουν γίνει αυτοψίες σε 15 σχολικές μονάδες με 24 ανεξάρτητα κτήρια, από τα οποία 11 είναι κατάλληλα για χρήση και 14 χρήζουν επισκευών προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία. Το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας ελέγχθηκε και κρίθηκε κατάλληλο προς χρήση, ενώ το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας προσωρινά ακατάλληλο.

Δήμος Τυρνάβου

Έχουν γίνει αυτοψίες σε 21 σχολικές μονάδες με 39 ανεξάρτητα κτήρια, από τα οποία 26 είναι κατάλληλα για χρήση και 13 χρήζουν επισκευών προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία. Το Αγροτικό Ιατρείο Τυρνάβου ελέγχθηκε και κρίθηκε κατάλληλο προς χρήση.

Δήμος Παλαμά

Έχουν γίνει αυτοψίες σε 9 σχολικές μονάδες με 31 ανεξάρτητα κτήρια, από τα οποία 25 είναι κατάλληλα για χρήση και 6 χρήζουν επισκευών προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία.

Δήμος Φαρκαδόνας

Έχουν γίνει αυτοψίες σε 13 σχολικές μονάδες με 31 ανεξάρτητα κτήρια, από τα οποία 17 είναι κατάλληλα για χρήση και 14 χρήζουν επισκευών προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία.

Δήμος Λάρισας

Έχουν γίνει αυτοψίες σε 6 σχολικές μονάδες με 12 ανεξάρτητα κτήρια, τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα για χρήση. Έγιναν αυτοψίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας, στο Κέντρο Υγείας Λάρισας και στον ΕΦΚΑ Λάρισας και κρίθηκαν όλα κατάλληλα για χρήση. Ελέγχθηκε και το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας και κρίθηκε κατάλληλο για χρήση.

Δήμος Κιλελέρ

Έχουν γίνει αυτοψίες σε 3 σχολικές μονάδες με 5 ανεξάρτητα κτήρια, τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα για χρήση.