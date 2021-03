Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των 4 που έκλεβαν σπίτια και αυτοκίνητα (εικόνες)

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν διαπράξει δύο ληστείες, επτά διαρρήξεις σπιτιών και δύο κλοπές αυτοκινήτων.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα ονόματα, στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τεσσάρων ατόμων, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για τα αδικήματα:

Οργάνωση με έτερα πρόσωπα για τη διάπραξη κακουργημάτων, Ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή, Διακεκριμένη περίπτωση κλοπών, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από περισσότερους, που είχαν οργανωθεί για την τέλεση κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, Πλαστογραφία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση Βία κατά υπαλλήλων και Κατοχή ναρκωτικής ουσίας

Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στην αποδόμηση της τετραμελούς εγκληματικής οργάνωσης, όταν στο πλαίσιο εντατικής και επισταμένης έρευνας διακρίβωσαν τη δράση των μελών της που αφορά σε διάπραξη ληστειών, διαρρήξεις οικιών και κλοπές οχημάτων σε περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων, αλλά και ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 3 Μαρτίου, οργανώθηκε επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκαν σε Εύοσμο και Κορδελιό και τα τέσσερα μέλη της εγκληματικής συμμορίας, οπότε και συνελήφθησαν.

Πρόκειται για Έλληνες (ηλικίας 24, 31, 35 και 35 ετών), οι οποίοι, όπως προκύπτει από την έρευνα, τουλάχιστον από τα μέσα Αυγούστου 2020, ενώθηκαν για την τέλεση των προαναφερόμενων έκνομων πράξεων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι συλληφθέντες, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και δρώντας στις περιοχές Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου, Σίνδου, Ευκαρπίας, Χαριλάου και Τούμπας Θεσσαλονίκης, διέπραξαν:

2 ληστείες

7 διαρρήξεις οικιών με τη μέθοδο της αναρρίχησης

2 κλοπές οχημάτων και

6 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.

Χαρακτηριστικά του τρόπου δράσης τους ήταν:

Η προσέγγιση των υποψήφιων στόχων τους και η διαφυγή τους από αυτούς μ’ ένα εκμισθωμένο και δύο κλεμμένα οχήματα, στα οποία τοποθετούσαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των αστυνομικών Αρχών για τον εντοπισμό τους.

Η κίνησή τους με λήψη πλήθους μέτρων αντιπαρακολούθησης όπως η χρησιμοποίηση, επικουρικά, δύο αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας δύο εκ των συλληφθέντων, ως προπομποί ή συνοδευτικά των “επιχειρησιακών” τους οχημάτων.

Η αναρρίχηση σε μπαλκόνια διαμερισμάτων με σκοπό τη διάρρηξή τους και την αφαίρεση αντικειμένων από το εσωτερικό τους.

Υπογραμμίζεται ότι , προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, κατέστρεψαν τα δύο κλεμμένα οχήματα θέτοντας φωτιά σ’ ένα εξ’ αυτών και ρίχνοντας στη θάλασσα το δεύτερο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, πλήθος κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και ερευνάται η νομιμότητά της. Κατασχέθηκαν επίσης διαρρηκτικά εργαλεία.

Επιπρόσθετα, στην οικία του 24χρονου βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε σθεναρά.

Η λεία τους ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 48.000 ευρώ.