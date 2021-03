Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Μασσαλία: κακή εμφάνιση και πρόωρος αποκλεισμός

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του, καθώς έπεσε θύμα έκπληξης, πραγματοποιώντας μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατακτούσε στο Όπεν της Μασσαλίας τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς μετά τη χθεσινή εύκολη νίκη επί του Λούκας Πούιγ στην πρεμιέρα, η πορεία του ανακόπηκε απόψε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να υπερκεράσει την αντίσταση του δεύτερου στη σειρά Γάλλου που συνάντησε στο τουρνουά, του Πιερ-Χιουζ Ερμπέρ, από τον οποίο ηττήθηκε με 2-1 σετ, παρότι ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 1-0.

Ο 22χρονος αθλητής κατάκτησε το πρώτο σετ με 7-6 (6), αλλά στη συνέχεια η απόδοσή του έπεσε κι ο αντίπαλός του το εκμεταλλεύτηκε, ισοφαρίζοντας σε 1-1 (6-4) και κατακτώντας το τελευταίο σετ με 6-2, απέναντι σε έναν Τσιτσιπά που είχε ασυνήθιστη κάμψη.

Το Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη έχασε από το Νο 93, με τον Τσιτσιπά να σταματά στις εννέα συνεχείς νίκες στο τουρνουά της Μασσαλίας. Η κακή εμφάνιση έφερε νεύρα, ο Τσιτσιπάς τα έβαζε με τον εαυτό του αλλά και με την ομάδα του, με αποτέλεσμα η προσήλωση και η συγκέντρωσή του να είναι τραγικές.

Μετά το 1-0, που ήρθε... μετά κόπων και βασάνων, ο Ερμπέρ εκμεταλλεύτηκε τον μοναδικό μπρέικ πόντο του στο δεύτερο σετ, προηγήθηκε 5-4 κι έφτασε στην ισοφάριση με 6-4. Από εκεί και ύστερα στο κορτ υπήρχε μόνο το «φάντασμα» του αντιπάλου.

Ο Ερμπέρ έκανε τρία μπρέικ στο σερβίς του Τσιτσιπά κι έφτασε στο εμφατικό γι΄ αυτόν 6-2 και τη νίκη, απέναντι σε έναν αντίπαλο με άσχημα ποσοστά από τη θέση του σερβίς και κακές επιλογές στο παιχνίδι του.