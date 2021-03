Life

Χρυσά Βατόμουρα: υποψήφιος ο Ρούντι Τζουλιάνι!

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, πρωταγωνίστησε χωρίς να το ξέρει, σε μια σκηνή που συζητήθηκε πολύ….

Ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, δεν γνώριζε ότι θα συμμετείχε στην ταινία "Borat 2", όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να λάβει σήμερα δύο υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα (Razzies), τα σατιρικά βραβεία των χειρότερων ταινιών της χρονιάς, πριν από την τελετή απονομής των Όσκαρ.

Στη συνέχεια των περιπετειών του δημοσιογράφου από το Καζακστάν, τον οποίο ενσαρκώνει ο Σάσα Μπάρον Κoέν, ο Ρούντι Τζουλιάνι δίνει συνέντευξη, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, στη νεαρή και πολυμήχανη κόρη του Μπόρατ, που υποτίθεται είναι ανήλικη και την οποία υποδύεται η Βουλγάρα ηθοποιός Μαρία Μπακάλοβα.

Η σκηνή τελειώνει σε ένα κρεβάτι όπου ο Τζουλιάνι βάζει το χέρι του στο παντελόνι του, χωρίς να φοβάται ότι η ντροπιαστική αυτή στιγμή καταγράφεται από κρυφές κάμερες. Ο δικηγόρος διαψεύδει κάθε κακόβουλη πρόθεση εκ μέρους του, εξηγώντας ότι απλά βάζει το πουκάμισο μέσα στο παντελόνι του.

Η σύντομη αυτή «εμφάνιση», τόσο αξιομνημόνευτη όσο και ακούσια, είχε ως αποτέλεσμα ο Ρούντι Τζουλιάνι να προταθεί για το Βατόμουρο του «χειρότερου β΄ ανδρικού ρόλου» και του χειρότερου διδύμου στο πλευρό της Μαρίας Μπακάλοβα.

Επιπλέον, η ηθοποιός Γκλεν Κλόουζ έχει προταθεί για τα Χρυσά Βατόμουρα, για τον ρόλο της στην ταινία που προβλήθηκε στο Netflix Hillbilly Elegy.

Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για το 2021, βρίσκονται το ριμέικ της ταινίας "Dolittle" με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και το πολωνικό ερωτικό δράμα του Netflix "365 ημέρες", με 6 υποψηφιότητας έκαστη.