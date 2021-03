Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Φεύγει από τη Γιουβέντους για να επιστρέψει στη Ρεάλ;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραντεβού με τη διοίκηση του ιταλικού συλλόγου θα έχει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, προκειμένου να αποφασίσουν για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Η Γιουβέντους θα συναντηθεί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο για να συζητήσουν αν το μέλλον τους θα συνεχίσει να είναι κοινό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, η “Γηραιά Κυρία” θα χρειαστεί να τον πουλήσει για τουλάχιστον 29 εκατομμύρια ευρώ, εάν θέλει να αποφύγει την απώλεια κεφαλαίου.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν τον Πορτογάλο αστέρα, αφού η Γιουβέντους δεν κατάφερε να προκριθεί στους προημιτελικούς του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με αρκετές αναφορές, η πρωταθλήτρια Ιταλίας εξετάζει το μέλλον του πρώην αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, το συμβόλαιο του οποίου λήγει τον Ιούνιο του 2022.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere dello Sport, εάν η Γιουβέντους αποφασίσει να πουλήσει τον διάσημο επιθετικό θα πρέπει να το κάνει για τουλάχιστον 29 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια κεφαλαίου. Προς το παρόν, οι “μπιανκονέρι” δεν εξετάζουν την παράταση της συνεργασίας με τον CR7.

Ο Ρονάλντο έγινε μέλος της Γιουβέντους για 120 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2018. Σύμφωνα με αναφορές στην Ισπανία, ο εκπρόσωπός του, Ζόρζε Μέντες, βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Ρεάλ για πιθανή επιστροφή του το καλοκαίρι, αλλά ο Ζινεντίν Ζιντάν απέφυγε να σχολιάσει τις εικασίες για μεταγραφή.

Ο Ρονάλντο έχει 27 γκολ σε 32 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις φέτος και συνολικά 92 σε 121 παιχνίδια με τη Γιουβέντους από τότε που έφτασε στο Τορίνο.