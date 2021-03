Κόσμος

Ο κορονοϊός “σαρώνει” την Βραζιλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των θυμάτων ξεπερνά για τρίτη ημέρα το επίπεδο των 2.000, τη χειρότερη επίδοση από την έναρξη της πανδημίας.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν άλλοι 2.216 ασθενείς με την COVID-19, με τον αριθμό των θυμάτων να ξεπερνά για τρίτη ημέρα το επίπεδο των δύο χιλιάδων, τη χειρότερη επίδοση από την έναρξη της πανδημίας.

Το ίδιο χρονικό διάστημα διαγνώστηκαν 85.663 κρούσματα του SARS-CoV-2, ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός μολύνσεων που καταγράφονται σε ένα 24ωρο.

Χθες, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε "πολύ ανήσυχος" από την επιδημιολογική κατάσταση που συνδέεται με την Covid-19 στη Βραζιλία, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει "σοβαρά μέτρα".

Η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει καταγράψει ως εδώ 275.105 θανάτους επί συνόλου 11.363.380 κρουσμάτων. Πρόκειται για τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων και τον τρίτο υψηλότερο αριθμό μολύνσεων στον κόσμο.