Κοινωνία

Παράταση του lockdown και “λουκέτο” στα σχολεία

Παραμένουν τα αυστηρά μέτρα λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Τι ισχύει για την Καθαρά Δευτέρα και την απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη την επικράτεια από τις 16 Μαρτίου έως τις 29 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

Του μέτρου εξαιρούνται τα ειδικά σχολεία, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν δια ζώσης.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων εισηγήθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) να συνεχιστεί υπό το καθεστώς τηλε-εκπαίδευσης μέχρι τις 29 Μαρτίου σε όλη την επικράτεια. Κατά το διάστημα αυτό θα επικαιροποιηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με αφορμή την αύξηση της μεταδοτικότητας, την κυκλοφορία των νέων μεταλλάξεων, την αύξηση των επιδημικών εξάρσεων σε σχολικές μονάδες πέραν του αναμενόμενου για τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, σε περιοχές που λειτουργούσαν διά ζώσης, προτείνοντας την ενίσχυση της διαδικασίας του testing στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές προκειμένου να αρχίσει η δια ζώσης εκπαίδευση με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την παράταση του lockdown στην Περιφέρεια της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών, ενώ στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου («βαθύ κόκκινο») εντάσσονται από σήμερα Σάββατο 13 Μαρτίου στις 6 το πρωί μέχρι τις 22 Μαρτίου οι Περιφερειακές Ενότητες, Χαλκιδικής, Ευρυτανίας και Λέσβου, καθώς και οι δήμοι Ιωαννιτών και Μετσόβου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ο δήμος Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο δήμος Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ο δήμος Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων λόγω της αυξητικής τάσης του επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται σε αυτές.

Στη συνέχεια ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στο προσεχές τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας τονίζοντας ότι θα ισχύει ό,τι μέχρι σήμερα. Δεν θα υπάρχει η οποιαδήποτε ειδική ρύθμιση. Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, το έθιμο του χαρταετού μπορεί να τηρηθεί με τους περιορισμούς των μετακινήσεων εντός του οικείου δήμου ή σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα αποστάσεων και αποφυγής συνωστισμού στους υπαίθριους χώρους.

Ακόμη υπενθύμισε ότι:

Πρώτον, δεν επιτρέπονται οι υπερ-τοπικές μετακινήσεις, πλην των γνωστών εξαιρέσεων που ήδη εφαρμόζονται (πχ μετακίνηση για λόγους εργασίας, επιστροφής σε μόνιμη κατοικία κοκ)

Δεύτερον, οι μετακινήσεις σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης με sms 2 και ATM τραπεζών με sms 3 πραγματοποιούνται μόνο εντός του δήμου διαμονής ή σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας. Παράλληλα, οι μετακινήσεις για σωματική άσκηση και οι βόλτες με κατοικίδιο (sms 6) επιτρέπονται μόνο πεζή ή με ποδήλατο και όχι με αυτοκίνητο, ενώ στις μετακινήσεις που αφορούν παροχή βοήθειας (sms 4), οι αστυνομικοί ζητούν επιπλέον διευκρινίσεις.

Τρίτον, η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει κανονικά όπως κάθε Δευτέρα, δηλαδή από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας για τις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, καθώς και για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Ακόμη, το Σάββατο και την Κυριακή, η απαγόρευση κυκλοφορίας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ξεκινά από τις 7 το απόγευμα και διαρκεί ως τις 5 το πρωί, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Υπενθυμίζεται ότι για τις υπόλοιπες περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά από τις 7 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί.

Επιπλέον ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακείων από την Τρίτη 16 Μαρτίου, καθώς όπως είπε, τα μέλη της Επιτροπής εισηγήθηκαν ομόφωνα την επαναλειτουργία τους με προγραμματισμένα ραντεβού, ώστε να επιλυθούν προβλήματα καθημερινότητας που σχετίζονται με τη λειτουργία τους και να προστατευθεί παράλληλα, η Δημόσια Υγεία.

Ακόμη υπογράμμισε ότι κατά την της συνεδρίαση η Επιτροπή εξέφρασε θετική άποψη για το άνοιγμα του λιανεμπορίου με αυστηρούς υγειονομικούς όρους, μόλις οι επιδημιολογικές συνθήκες και οι ανάλογοι δείκτες το επιτρέψουν.

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι και οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις άνω των 20 υπαλλήλων έχουν τη δυνατότητα δωρεάν ελέγχου Covid-19. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η εξειδικευμένη πλατφόρμα https://ergasia.testing.gov.gr/ όπου κάθε εργαζόμενος/η σε επιχείρηση άνω των 20 εργαζομένων θα μπορεί να υποβάλλει αίτημα διενέργειας τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού (rapid test) μέχρι και 2 φορές το μήνα. Στόχος της προσπάθειας αυτής, όπως είπε, είναι να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις όπου λόγω του αριθμού των εργαζομένων προκαλείται αυξημένος συγχρωτισμός του προσωπικού με συνέπεια τον κίνδυνο διασποράς της νόσου COVID-19.

Κάθε εργαζόμενος που επιλέγεται για δωρεάν έλεγχο για COVID-19, θα λαμβάνει στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει στην πλατφόρμα, μήνυμα (sms) με την ημέρα, ώρα και διεύθυνση του κέντρου ελέγχου στο οποίο θα πρέπει να μεταβεί.

Κατά τη διάρκεια του lockdown, το sms έχει θέση δικαιολογητικού μετακίνησης την ημέρα του ραντεβού. Η εξέταση συνιστά λόγο δικαιολογημένης απουσίας από την εργασία για 3 ώρες.

Για τον υπόλοιπο πληθυσμό ο κ. Χαρδαλιάς υπενθύμισε ότι λειτουργεί η πλατφόρμα testing.gov.gr που παρέχει επίσης τη δυνατότητα δωρεάν διάγνωσης σε 386 σημεία σε όλη τη χώρα.