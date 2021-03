Κοινωνία

Κορονοϊός: Ποιες περιοχές είναι στο “βαθύ κόκκινο”

Οι περιφερειακές ενότητες που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου από σήμερα.

Την παράταση του lockdown στην Περιφέρεια της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών, ανακοίνωσε o υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Παράλληλα, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου («βαθύ κόκκινο») εντάσσονται από σήμερα Σάββατο 13 Μαρτίου στις 6 το πρωί μέχρι τις 22 Μαρτίου οι Περιφερειακές Ενότητες, Χαλκιδικής, Ευρυτανίας και Λέσβου, καθώς και οι δήμοι Ιωαννιτών και Μετσόβου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ο δήμος Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο δήμος Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ο δήμος Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων λόγω της αυξητικής τάσης του επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται σε αυτές.

Στο «βαθύ κόκκινο» λοιπόν παραμένουν οι εξής περιοχές:

η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, oι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας (εξαιρουμένου του δήμου Σκύρου), Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, oι Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εξαιρουμένου του δήμου Μεγανησίου, καθώς και ο δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, ο δήμος Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, ο δήμος Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και ο δήμος Ανωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου