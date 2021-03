Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: Ξεπέρασαν τους 90000 οι νεκροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο επίκεντρο της πανδημίας το Παρίσι. Δύσκολη η κατάσταση στα νοσοκομεία. Σκέψεις για νέο lockdown.

Η Γαλλία ξεπέρασε χθες Παρασκευή το όριο των 90.000 νεκρών από covid-19, με την περιοχή του Παρισιού να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας, γεγονός που αναβιώνει τα σενάρια για lockdown.

Σύμφωνα με την υγειονομική υπηρεσία της Γαλλίας, 90.146 άνθρωποι έχουν πεθάνει από covid-19 από την αρχή της πανδημίας σε νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται όσοι τυχόν πέθαναν στο σπίτι τους.

Με 20.000 έως 30.000 νέα κρούσματα κορονοϊού ημερησίως στη χώρα, η επιδημία έχει κάθε άλλο παρά τεθεί υπό έλεγχο και η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική στο Ιλ ντε Φρανς. “Παρακολουθούμε μέρα την ημέρα την κατάσταση αυτή ώστε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να λάβουμε μέτρα, αν αυτό κριθεί αναγκαίο”, δήλωσε χθες ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ έπειτα από επίσκεψη που πραγματοποίησε σε νοσοκομείο του Παρισιού.

Την Πέμπτη ο Γάλλος υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν είχε ανακοινώσει την επικείμενη μεταφορά “δεκάδων ή και εκατοντάδων ασθενών” από το Ιλ ντε Φρανς σε άλλες περιοχές προκειμένου να αποφευχθεί ο κορεσμός των μονάδων εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

“Το Σαββατοκύριακο αυτό θα επιταχύνουμε τον εμβολιασμό στο Ιλ ντε Φρανς, όπως κάναμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με επιπλέον 25.000 δόσεις”, δεσμεύθηκε ο Καστέξ.

Μέχρι στιγμής στη Γαλλία 4.819.924 άνθρωποι έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της covid-19 και 2.219.277 και τις δύο δόσεις.

Τέσσερα εμβόλια

Σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία υγείας (ARS), 1.082 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας στην περιοχή του Παρισιού, την πιο πυκνοκατοικημένη της Γαλλίας, ενώ το ποσοστό των κρουσμάτων στην περιοχή ανέρχεται σε 365 ανά 100.000 κατοίκους, την ώρα που σε εθνικό επίπεδο είναι στο 220.

Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει προσπαθήσει να αποφύγει ένα αυστηρό lockdown, όπως αυτό της περσινής άνοιξης, προτιμώντας την επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα σε κάποιες περιοχές. Στο Παρίσι και τα προάστιά του ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 18:00 ως τις 06:00 εδώ και επτά εβδομάδες, ενώ εστιατόρια, μπαρ, πολιτιστικοί χώρα και αθλητικά κέντρα είναι κλειστά εδώ και τέσσερις μήνες.

Σε όλη τη Γαλλία ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας ξεπέρασε χθες τις 4.000 για πρώτη φορά από τα τέλη Νοεμβρίου.

Αν και αυτό μοιάζει ολοένα και πιο δύσκολο, οι αρχές της Γαλλίας βασίζονται στην εντατικοποίηση της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της covid-19, με στόχο ως τα μέσα Απριλίου να έχει γίνει η πρώτη δόση του εμβολίου σε 10 εκατομμύρια ανθρώπους.

Σύντομα η Γαλλία θα διαθέτει και τέταρτο εμβόλιο κατά της covid- 19, αφού χθες η ρυθμιστική αρχή της χώρας γνωστοποίησε ότι ενέκρινε το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της COVID-19, μία ημέρα μετά την έγκρισή του από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.