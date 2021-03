Κοινωνία

Επίθεση με μολότοφ στον ΣΚΑΙ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ στο κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού τα ξημερώματα.

(εικόνα αρχείου)

Επίθεση με μολότοφ πραγματοποίησαν άγνωστοι τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Τρείς άγνωστοι στις 2:22 τα ξημερώματα, πλησίασαν το κτίριο από την πλευρά του Κηφισού. Σύμφωνα με το skai.gr, οι δράστες κινήθηκαν περιμετρικά του τείχους του κτιρίου και πέταξαν πέντε μολότοφ χωρίς να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.



Οι τρεις έπεσαν μέσα στον περιβολο και δύο έξω απο τον φράχτη. Από τις μολότοφ προκληθηκε μαύρισμα στην περίφραξη του κτιρίου