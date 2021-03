Κόσμος

Σάρα Έβεραρντ: Αστυνομικός κατηγορείται για την δολοφονία της (εικόνες)

Η άτυχη γυναίκα είχε εξαφανιστεί από την περασμένη εβδομάδα. Που εντοπίστηκε το πτώμα της.

Ένας εν ενεργεία Βρετανός αστυνομικός κατηγορείται για την αρπαγή και τη δολοφονία της 33χρονης Σάρα Έβεραρντ, ανακοίνωσε αργά απόψε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας Νικ Επγκρέιβ είπε οτι ο ύποπτος ονομάζεται Γουέιν Κούζινς και κατηγορείται για ανθρωποκτονία και απαγωγή.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε οργή και φόβο για την ασφάλεια των γυναικών στη Βρετανία.

Η Έβεραρντ εξαφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ επέστρεφε με τα πόδια στο σπίτι της, αφού επισκέφθηκε έναν φίλο της. Το πτώμα της βρέθηκε σε ένα δάσος έξω από το Λονδίνο.