Οικονομία

MyDATA: παράταση για τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η νέα ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής ψηφιακής καταχώρισης των παραστατικών. Τι θα γίνει με όσα στοιχεία εκδοθούν μέχρι τότε.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται «αμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για την 1η/7/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων - myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα.

Αντίστοιχα, τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA μέχρι την 31η/10/2021».