Θεσσαλονίκη

Πρύτανης ΑΠΘ: Δεν εμβολιάστηκα εκτός σειράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαψεύδει ο Νίκος Παπαϊωάννου,δημοσίευμα που ανέφερε ότι εμβολιάστηκε εκτός σειράς. Αναλυτικά η ανακοίνωσή του.

«Συμπεριελήφθην στη λίστα των μελών ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας προς εμβολιασμό κατά του κορονοϊού Covid-19, καθώς είμαι επικεφαλής του ερευνητικού έργου ανίχνευσης του SARS-CoV-2 στα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε δήλωση του ο Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, κ. Νικολάου Γ. Παπαϊωάννου, διαψεύδοντας δημοσίευμα που ανέφερε ότι εμβολιάστηκε εκτός σειράς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του:

Σχετικά με δημοσίευμα που ψευδώς αναφέρει ότι εμβολιάστηκα εκτός σειράς δηλώνω τα εξής:

«Συμπεριελήφθην στη λίστα των μελών ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας προς εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού Covid-19, καθώς είμαι επικεφαλής του ερευνητικού έργου ανίχνευσης του SARS-CoV-2 στα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Η επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων εμβολιαστικών Αρχών έγινε από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η συστηματική και κατευθυνόμενη προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός μου και προσωπικής μου στοχοποίησης αναφορικά με τα τελευταία γεγονότα στο Αριστοτέλειο δεν με αγγίζει.»

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, μιλώντας στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7, έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης του, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στο ΑΠΘ, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι στο δημοσίευμα δίνονται στοιχεία της διεύθυνσης οικείας του, διερωτώμενος, τι σχέση έχει η διεύθυνσή του με το ο,τιδήποτε.

«Η συστηματική προσπάθεια σπίλωσης και προσωπικής μου στοχοποίησης αναφορικά με τα τελευταία γεγονότα στο Αριστοτέλειο πραγματικά δεν με αγγίζει. Έκανα το νόμιμο, έχω την έγκριση της Συγκλήτου. Όταν αυτή την εβδομάδα καταγραφούν από τις υπηρεσίες το τι βρήκαμε μέσα στο ΑΠΘ, θα το ξανασυζητήσουμε» είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν νόμιμη η διαδικασία της εισαγγελικής καταφυγής από την πρώτη στιγμή, αλλά είμαι και περήφανος γιατί με στηρίζει η συντριπτική πλειοψηφία της Συγκλήτου, δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου. «Κανείς δεν θέλει αστυνομία στο πανεπιστήμιο, αλλά είναι η κατάληψη μέσο δημοκρατικής διεκδίκησης ή όχι;», σ΄αυτό πρέπει να απαντήσουμε, τόνισε ο πρύτανης του ΑΠΘ.