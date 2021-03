Κοινωνία

Σύγκρουση πλοίων στα Κύθηρα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές απο την σύγκρουση των δύο εμπορικών πλοίων.

Σύγκρουση δύο φορτηγών πλοίων σημειώθηκε σήμερα το πρωί δυτικά των Κυθήρων.



Το ένα υπό σημαία Μάλτας, έπλεε με 18 μέλη πληρώματος προς Ισπανία και το το δεύτερο υπό σημαία Λιβερίας είχε ρότα προς Βουλγαρία με 24 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο σπεύδουν παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος του λιμενικού, δύο φορτηγίδες και ένα ρυμουλκό.