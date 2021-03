Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: γιατί έκλεισαν τα σχολεία

Που αποδίδει την έξαρση των κρουσμάτων και τι λέει για τον εμβολιασμό των ανθρώπων της αγοράς. Τι απαντά για τις θρομβώσεις και το κινέζικο εμβόλιο.

«Η επικράτηση των μεταλλαγμένων στελεχών, η κόπωση του πληθυσμού που είναι λογική και την καταλαβαίνουμε όλοι, οι καιρικές συνθήκες που ευνοούν την μετάδοση του ιού και ο εμβολιασμός, που παρά την κινητοποίηση παραμένει χαμηλός συνολικά στην Ευρώπη, ευθύνονται για την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες εβδομάδες», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Αθανάσιος Δημόπουλος.

Όπως σημείωσε ο Πρύτανης και Καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, «Κανείς δεν μπορεί να πει, ούτε οι πλέον ειδικοί, ότι έχουν την απόλυτη λύση για τα μέτρα και την μεταδοτικότητα. Αυτό ισχύει και για τα σχολεία. Ακόμη και μικρή να είναι η επίδραση από την λειτουργία τους στον αριθμό των κρουσμάτων, μετράει σημαντικά σε μια περίοδο που έχουμε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων καθημερινά για τόσες ημέρες».

«Με βάση τον αριθμό των εμβολίων που έχουμε σήμερα και εκείνων που αναμένουμε στο άμεσο μέλλον, είναι σωστή η τακτική του εμβολιασμού των πιο ηλικιωμένων ατόμων, διότι όπως βλέπουμε έχουν μειωθεί και οι εισαγωγές τους στα νοσοκομεία. Σε επόμενη φάση είναι λογικό να εμβολιαστούν όσοι εργάζονται δια ζώσης με άλλα άτομα», προσέθεσε ο κ. Δημόπουλος.

Ακόμη, σε ότι αφορά το ρωσικό και το κινεζικό εμβόλιο, ο πρύτανης και Καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ είπε ότι το μεν πρώτο έχει υποβάλλει φάκελο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ενώ το δεύτερο δεν έχει κάνει σχετικό αίτημα, σημείωσε δε ότι αποτελεί προϋπόθεση για την τυχόν χρήση τους η έγκριση τους από τον EMA.

Ο κ. Δημόπουλος σημείωσε ακόμη ότι κάθε προσφορά από τους ιδιώτες ιατρούς είναι σημαντική, λέγοντας ωστόσο «βεβαίως μετράει η οποιαδήποτε εθελοντική προσπάθεια, αλλά κάθε μονάδα covid-19 για να μπορέσει να λειτουργήσει σε 24ώρη βάση απαιτεί μόνιμο προσωπικό, επαρκές για να ξεκουράζονται κιόλας οι γιατροί. Η παρακολούθηση των ασθενών με κορονοϊό, απαιτεί πρόσθετο χρόνο, λόγω και των μέτρων που πρέπει να πάρει το υγειονομικό προσωπικό, άρα εδώ η μόνη λύση είναι η μόνιμη πρόσληψη ιατρών».

Τέλος επεσήμανε ότι δεν έχει τεκμηριωθεί ότι ισχύουν οι αναφορές σε διάφορες χώρες ότι ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού σχετίζεται με την πρόκληση θρομβώσεων.