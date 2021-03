Πολιτική

Βορίδης στον ΑΝΤ1: Να τελειώνουμε με την βία της άκρας αριστεράς

Τι είπε για τα περιστατικά αστυνομικής βίας και τα επεισόδια στην Νέα Σμύρνη. Το πλαίσιο ελέγχου των αστυνομικών. Τα δημοτικά τέλη και το αλαλούμ με τα κυλικεία στα ΑΕΙ.

Για το περιστατικό αστυνομικής βίας στην Νέα Σμύρνη αλλά και τα σοβαρά επεισόδια που ακολούθησαν με τραυματία έναν αστυνομικό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Πρωινοί Τύποι ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη υπήρξε ένα περιστατικό αστυνομική βίας στην Νέα Σμύρνη, ωστόσο σημείωσε ότι «η αστυνομία αντιμετωπίζει χιλιάδες περιστατικά έκνομης βίας και δεν θα την καταδικάσουμε για ένα περιστατικό», Παράλληλα υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ρητορική εξίσωσης των περιστατικών.

Στην συνέχεια πρόσθεσε ότι η αύξηση της επιτήρησης λόγω του lockdown είναι λογικό να φέρνει προστριβές και τόνισε ότι «δεν μπορούμε να μετράμε απομονωμένα τα στοιχεία».

Ανέφερε ακόμα ότι υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ελέγχου των αστυνομικών και τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε περαιτέρω μέτρα, όπως η ατομική χρήση καμερών, ένα νομοσχέδιο που θα ενισχύει την εκπαίδευση των αστυνομικών και την ενίσχυση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Επισήμανε ακόμα πως «αν η αντιπολίτευση έχει κάποιες προτάσεις να τις φέρει να τις συζητήσουμε» και σημείωσε πως η επιτροπή Αλιβιζάτου κάνει μόνο προτάσεις.

Τόνισε επίσης ότι «αφήνουμε έξω από την συζήτηση την συστηματική βία της άκρας αριστεράς», τονίζοντας πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτό, ενώ τόνισε ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις «υπάρχει ένα πλαίσιο πολιτικό και ιδεολογικό» και ότι «υπάρχει πολιτικό χάιδεμα και δικαιολογητικός λόγος».

Σχετικά με τα δημοτικά τέλη ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι το θεσμικό πλαίσιο έχει διαμορφωθεί για την μείωση τους και έχει δοθεί η δυνατότητα στους δημάρχους από την κυβέρνηση ώστε να τα μειώσουν. Ωστόσο, είπε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να επέμβει για να τα μειώσει η ίδια, καθώς είναι θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ρύθμιση για την δυνατότητα οι οφειλές προς τους δήμους να ρυθμιστούν σε 100 δόσεις.

Για τον εμβολιασμό είπε ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός και ότι εν γένει η ροή πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Είμαστε ψηλά στην Ευρώπη, τόνισε ο κ. Βορίδης.

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε για την υπογραφή της ρύθμισης για την προκαταβολή σύνταξης την οποία κανείς δεν αναλάμβανε την ευθύνη να την υπογράψει φοβούμενοι διοικητικά πρόστιμα και τελικά υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι « υπάλληλος που είναι ενσυνείδητος πράττει και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί» και σημείωσε ότι έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο στο οποίο αν δημόσιος υπάλληλος διωχθεί αδίκως και αυτό αποδειχθεί τότε όλες τις ευθύνες τις καλύπτει το δημόσιο.

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αλαλούμ με τις μισθώσεις των κυλικείων στα ΑΕΙ λόγω κορονοϊού, τόνισε ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί.