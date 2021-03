Υγεία - Περιβάλλον

Καρατσάμη στον ΑΝΤ1: βοήθεια στο ΕΣΥ, έστω και για μία ημέρα!

Τι λέει μία από τους ιδιώτες ιατρούς που θα συνδράμουν τους υγειονομικούς που δίνουν μάχη εδώ και πάνω από έναν χρόνο στα νοσοκομεία όλης της Ελλάδας.

Η πνευμονολόγος Μαρία Καρατσάμη, ιδιώτης ιατρός που προσφέρθηκε να ενισχύσει τους συναδέλφους της στο ΕΣΥ, που δίνουν τιτάνια μάχη με την πανδημία επί πάνω από έναν χρόνο, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Είπε ότι δεν μπορούσε να μην αποκριθεί στο κάλεσμα που έκαναν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και το Υπουργείο Υγείας και, όπως εκτίμησε, θα κληθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα από τα νοσοκομεία της Αττικής.

Ανέφερε ότι έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και πλέον έχει το όπλο, όπως είπε, για να ριχτεί στην μάχη κατά του κορονοϊού.

Σημείωσε ότι αρκετοί συνάδελφοι της μπορεί να φοβούνται διάφορα πράγματα, ακόμη και την επαφή με τα μικρόβια, αναλόγως και της ειδικότητας τους, υπογράμμισε όμως ότι ακόμη και μια ημέρα να προσφέρει ο καθένας τους βοήθεια στο ΕΣΥ, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό.

Κάλεσε δε όσους ιδιώτες ιατρούς μπορούν, να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους στο ΕΣΥ.