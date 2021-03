Οικονομία

Καββαθάς: μένει κλειστό το λιανεμπόριο, ενώ όλοι είναι στους δρόμους!

Ποια λάθη «βλέπει» ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ στο νέο πακέτο μέτρων για τις επιχειρήσεις και τι ζητά από την Κυβέρνηση.

«Είμαστε τέσσερις μήνες σε lockdown, χωρίς να υπάρχει Lockdown, αυτό το βλέπουμε γύρω μας, η κυκλοφορία είναι παντού. Το λιανικό εμπόριο δεν ευθύνεται για τα κρούσματα, θα μπορούσαν να δουλεύουν τα μαγαζιά, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Γιώργος Καββαθάς.

Σχολιάζοντας το νέο πακέτο μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ είπε ότι «το πρώτο τρίμηνο του 2021 η αγορά έχει χάσει 7,5 δις και η Κυβέρνηση έδωσε 2,5 δις ευρώ. Δεν χρειάζεται άλλο σχόλιο. Τα μέτρα είναι οριζόντια και αυτό είναι λάθος, καθώς παρέχεται ρευστότητα σε επιχειρήσεις που δεν την χρειάζονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις των επιχειρηματιών κατά 10 δις τους τελευταίους μήνες, αυτούς με τα lockdown».

Όπως συμπλήρωσε, «ούτε στοχευμένα είναι τα μέτρα ούτε αρκετά. Προέρχομαι από τον κλάδο της εστίασης. Αν η Επιτροπή δώσει «πράσινο φως» να ανοίξει τον Απρίλιο η Εστίαση, πως θα κάνουν προμήθειες οι καταστηματάρχες; Με τα 600 ευρώ της Επιστρεπτέας Προκαταβολής».

Σημείωσε ότι υπάρχουν ανοιχτά ορισμένα βασικά θέματα, τονίζοντας ότι «Η αγορά θέλει ρευστότητα, που δεν την έχει. Πρέπει να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας, όταν ανοίξει η αγορά και επομένως πρέπει να στηρίξουμε με μέτρα όχι την ανεργία, αλλά την απασχόληση και κυρίως, πρέπει να ανοίξουμε την αγορά».