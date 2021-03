Τεχνολογία - Επιστήμη

Εξαδάκτυλος: δεν μπορεί να λέμε “κηδεία έως 9 άτομα” και στην πορεία να είναι 9000!

Τι λέει ο Πρ. του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την παράταση του lockdown και τις διχογνωμίες στην Επιτροπή που εισηγείται τα μέτρα στην Κυβέρνηση.

«Δεν ξέρω αν σας φαίνομαι κουρασμένος, αλλά δεν αισθάνομαι κουρασμένος», είπε δηκτικά ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», απαντώντας έτσι στις δηλώσεις της Αναστασίας Κοτανίδου για την εικόνα που επικρατεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, η οποία, όπως είπε η κ. Κοτανίδου «έχει χάσει τον δρόμο της και προσπαθεί να ξαναβρεί τον βηματισμό της».

Όπως είπε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, η Επιτροπή συνεχίζει να κάνει καλά την δουλειά της, σημειώνοντας ότι η παράταση των μέτρων κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να υπάρξει καλύτερη απόδοση τους και περιορισμός της εξάπλωσης του κορονοϊού και του αριθμού των κρουσμάτων.

Ο κ. Εξαδάκτυλος αναφέρθηκε και στις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών, λέγοντας ότι θα πρέπει να τηρούνται μέτρα από όλους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί να λέμε ότι υπάρχουν περιορισμοί σε όλα, δεν μπορεί να λέμε “κηδεία έως 9 άτομα” και στην πορεία να είναι 9.000».