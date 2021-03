Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά έγιναν 63 μαζικές δειγματοληψίες και διενεργήθηκαν 10.378 rapid test. Πόσα βρέθηκαν θετικά.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Παρασκευή 12 Μαρτίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 63 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 10.378 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 179 κρούσματα (1,72%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Πεντέλης

Πραγματοποιήθηκαν 436 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,92%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου

Πραγματοποιήθηκαν 452 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (2,43%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου

Πραγματοποιήθηκαν 231 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,89%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Κεντρική Αγορά Αθηνών

Πραγματοποιήθηκαν 565 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (1,77%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς

Πραγματοποιήθηκαν 249 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,40%). Αφορά σε άνδρα 52 ετών.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Πραγματοποιήθηκαν 347 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (3,74%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ωραιοκάστρου

Πραγματοποιήθηκαν 167 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,19%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης

Πραγματοποιήθηκαν 164 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,83%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος

Πραγματοποιήθηκαν 69 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο

Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Ναύπλιο

Πραγματοποιήθηκαν 205 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,44%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη

Πραγματοποιήθηκαν 148 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου

Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,92%). Αφορά σε αγόρι 7 ετών.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας

Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,72%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Υψηλών Αλωνιών

Πραγματοποιήθηκαν 278 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,16%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Πλατεία Αλιάρτου

Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Λάκωμα Σαμοθράκης

Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Πλατεία Αλεξανδρούπολης

Πραγματοποιήθηκαν 142 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Λίμνη Εύβοιας

Πραγματοποιήθηκαν 175 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,14%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 65 έτη.

ΠΕ Εύβοιας: Αλιβέρι

Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Δικαστήρια Πύργου

Πραγματοποιήθηκαν 308 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,29%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Ημαθίας: Μακροχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 264 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καλύμνου: Λακκί Λέρου

Πραγματοποιήθηκαν 159 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (8,80%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 292 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,03%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Παλαμά

Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,33%). Αφορούν σε δυο άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δημοτική Ενότητα Κάμπου

Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,33%). Αφορά σε άνδρα 65 ετών.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά

Πραγματοποιήθηκαν 142 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,81%). Αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη.

ΠΕ Κέρκυρας: Ιατροχειρουργική Εταιρεία

Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: drive through Κέρκυρας

Πραγματοποιήθηκαν 120 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κεφαλληνίας: Αργοστόλι

Πραγματοποιήθηκαν 132 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Περαχώρα

Πραγματοποιήθηκαν 160 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,25%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Κω: Ζηπάρι

Πραγματοποιήθηκαν 142 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,70%). Αφορά σε γυναίκα 39 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 438 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (2,28%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία ΟΣΕ

Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,42%). Αφορούν 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία ΑΤΑ Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 108 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,92%). Αφορά σε άνδρα 62 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Αγιά

Πραγματοποιήθηκαν 82 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Τύρναβος

Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μεσοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 7 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Βλαχογιάννι

Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι

Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λασιθίου: Ιεράπετρα

Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα

Πραγματοποιήθηκαν 44 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: ΚΤΕΛ Βόλου

Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,96%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.

ΠΕ Μαγνησίας: Πανθεσσαλικό Στάδιο

Πραγματοποιήθηκαν 462 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (0,08%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού

Πραγματοποιήθηκαν 290 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,38%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Πάρου: Πλατεία Νάουσας

Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πλατεία Γκόνου Γιώτα Γιαννιτσών

Πραγματοποιήθηκαν 275 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,45%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 132 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (6,81%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Ρεθύμνου: Δήμος Αμαρίου

Πραγματοποιήθηκαν 175 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Κομοτηνής

Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: drive through Κομοτηνής

Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Πλατεία Αγίου Νικολάου

Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,41%). Αφορά σε άνδρα 44 ετών.

ΠΕ Σερρών: Πλατεία Πρώτης

Πραγματοποιήθηκαν 221 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,90%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Σύρου: Super Market Σκλαβενίτης Ερμούπολης

Πραγματοποιήθηκαν 149 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,67%). Αφορά σε γυναίκα 38 ετών.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Καλαμπάκας

Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Μαλεσίνα

Πραγματοποιήθηκαν 290 rapid test και προέκυψαν 29 θετικά (10,00%). Αφορούν σε 16 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 415 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,20%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Γαλαξίδι

Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Χρισσό

Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής: Καλλιθέα

Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής: Ν. Ποτιδαία

Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,92%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Χίου: Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου

Πραγματοποιήθηκαν 162 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.