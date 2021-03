Κοινωνία

Χειροπέδες σε συμμορία ανηλίκων που έκλεβε οδηγούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε και ο ενήλικος αρχηγός. Σε ποια γέφυρα έστηναν καρτέρι οι ανήλικοι και πως «χτυπούσαν».

Λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση της Αστυνομίας στον οικισμό των Ρομά, στην συνοικία Πυρί της Θήβας και την εξάρθρωση της συμμορίας ανηλίκων που που λήστευαν και έκλεβαν τους οδηγούς οχημάτων οι οποίοι περνούσαν από την γέφυρα της περιοχής, συνελήφθη και ο ενήλικος αρχηγός τους.

Ο Ρομά, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί από τον ανακριτή Πλημμελειοδικών Θηβών ένταλμα προσωρινής κράτησης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία και διακεκριμένες κλοπές εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Θήβα.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και κρατείται ώσπου να απολογηθεί.