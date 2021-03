Πολιτική

Πελώνη: Προτεραιότητα να ανοίξει το λιανεμπόριο

Πότε θα εμβολιαστεί η ηλικιακή ομάδα 65-69 και τι θα γίνει με τα σχολεία. Πως σχολίασε τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη και την επίθεση στον αστυνομικό.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη αναφέρθηκε στο lockdown και πότε αναμένεται να ανοίξει η αγορά, αλλά και στα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, που υπήρξαν αφορμή να ανοίξει μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση, η οποία κορυφώθηκε με μετωπική σύγκρουση Μητσοτάκη – Τσίπρα στη Βουλή.



Μιλώντας στο Mega για το θέμα του lockdown η κ. Πελώνη είπε ότι «Όλες οι αποφάσεις που παίρνουμε ακολουθούν τις εξελίξεις στο επιδημιολογικό επίπεδο. Φαίνεται ότι έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον 10 μέρες – δύο εβδομάδες δύσκολες. Υπάρχει έξαρση στην κοινότητα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Φαίνεται μία μείωση των βαριών νοσήσεων σε ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας, το οποίο είναι προφανώς το αποτύπωμα του εμβολιασμού».



Σχετικά με το πότε θα εμβολιαστεί η ηλικιακή ομάδα 65-69 η ίδια σημείωσε ότι «Μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις, προετοιμάζεται ήδη το σχέδιο. Επόμενη ομάδα που θα εμβολιαστεί είναι οι ευπαθείς, και θα ακολουθήσουν οι 70-74 και 65-69. Τέλος Απριλίου εκτιμούμε ότι θα έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση όλοι οι άνω των 60 και οι ευπαθείς ομάδες. Αυτός μας επιτρέπει να κοιτάμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το καλοκαίρι. Στόχος είναι τον Απρίλιο να δεχτούμε πιλοτικά τουρίστες από κάποιες χώρες της ΕΕ και το Ισραήλ, με πιστοποιητικό εμβολιασμού και τεστ για την είσοδο στη χώρα».



Πότε θα ανοίξει η αγορά



«Προτεραιότητα για την κυβέρνηση παραμένει το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Συμφωνεί σε αυτό και η επιτροπή. Έχουμε δύο δύσκολες εβδομάδες μπροστά μας και κινούμαστε ανάλογα με τις εξελίξεις. Είναι το πρώτο που θα ανοίξει, θα είναι μία ασφαλής εκτόνωση και για ψυχολογικούς και για οικονομικούς λόγους. Η όποια επαναλειτουργία των σχολείων θα γίνει σταδιακά», είπε η κ. Πελώνη αναφορικά με το άνοιγμα του λιανεμπορίου.



«Δεν θέλω να πω ημερομηνίες, θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να γίνει νωρίτερα από το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, επειδή είναι ασφαλές και λειτουργεί με κανόνες», πρόσθεσε η ίδια.





«Φωτιά» άναψαν οι δηλώσεις Κοτανίδου για τα λάθη της επιτροπής για τον κορονοϊό



Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της κ. Κοτανίδου από την επιτροπή λοιμωξιολόγων, που έφεραν πολλές αντιδράσεις, καθώς έκανε λόγο για λάθος αποφάσεις που έχει πάρει η επιτροπή, η κ. Πελώνη είπε ότι «Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά της επιτροπής. Είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Η κ. Κοτανίδου εξέφρασε την κόπωση που είναι λογικό να αισθάνονται όλοι. Είμαστε ένα χρόνο σε αυτή τη μάχη και είναι όλοι κουρασμένοι. Καμία απόφαση δεν είναι εύκολη και καμία δεν λαμβάνεται αψήφιστα. Υπέρτατο αγαθό είναι η υγεία και η ζωή. Θεωρώ ότι δε θα έπρεπε να δίνουμε παραπάνω σημασία σε αυτό. Σημασία έχουν οι τελικές εισηγήσεις. Όπως εξελίσσεται ο ιός, δυναμικές είναι και οι αποφάσεις και πήγαμε σε πιο οριζόντια μέτρα».



«Ο συγχρωτισμός και προφανώς και οι διαδηλώσεις διασπείρουν τον κορωνοϊό. Ειδικά στις διαδηλώσεις δεν τηρούν τα μέτρα, δε φορούν μάσκες και φωνάζουν. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Η κυβέρνηση δεν απαγόρευσε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι προσεχτικοί», πρόσθεσε η ίδια.



Τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη και η επίθεση στον αστυνομικό



«Αν κρίνω και από τη χθεσινή παρέμβαση του κ. Τσίπρα στη Βουλή, δεν είδα έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης που πήρε 32% στις εκλογές. Είδα έναν πολιτικό αρχηγό που μοιάζει να απευθύνεται στο 3% που είναι ο σκληρός πυρήνας του κόμματός του. Φάνηκε ότι υποδαυλίζει την κοινωνική ένταση, εκμεταλλεύεται την κόπωση και την οργή μέρους της κοινωνίας με τα μέτρα», είπε η κ. Πελώνη σχολιάζοντας τα της πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει με αφορμή τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη.





«Τα καλέσματα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκέντρωση είναι γνωστά, υπάρχουν στα social media, αλλά και τα καλέσματα των άλλων ομάδων. Θέλω να μείνω στον τόνο που έδωσε ο πρωθυπουργός. Η αστυνομική βία προφανώς δεν είναι ανεκτή και ανακοινώθηκαν και προτάσεις που θα αντιμετωπίσουν το φαινόμενο θεσμικά, όπως απαιτείται», πρόσθεσε στο ίδιο θέμα.

«Μεμονωμένα περιστατικά δεν πρέπει να καταδικάζουν μια επαγγελματική ομάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και οι προτάσεις που έκανε ο πρωθυπουργός», είπε ακόμα.



Μιλώντας τέλος για το τι θα ισχύσει για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, η κ. Πελώνη είπε ότι «Η στρατιωτική παρέλαση θα γίνει με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα μεταδοθεί από την τηλεόραση. Θα είναι ένα ωραίο θέαμα που θα γεμίσει με υπερηφάνεια όλους τους Έλληνες. Δεν θέλουμε συγχρωτισμό. Η παρέλαση θα μεταδοθεί, δε θα είναι κάλεσμα στον κόσμο να βρεθεί εκεί. Αυτό επιβάλλεται από τους περιορισμούς της πανδημίας».