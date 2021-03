Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ημερομηνίες πληρωμής ανακοίνωσε ο Σταϊκούρας

Τι είπα για τα κουπόνια για την επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων και για τις δόσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.

Την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη θα γίνουν μεγάλες πληρωμές από την «επιστρεπτέα προκαταβολή 6» και «η αποπληρωμή της 6ης επιστρεπτέας ολοκληρώνεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ωστόσο, επεσήμανε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ότι μόνον οι χθεσινές ανακοινώσεις για την παράταση του αυστηρού lockdown για μια εβδομάδα έχουν κόστος 725 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 325 αφορούν στο λιανεμπόριο. Και σημείωσε ότι, για τον συγκεκριμένο λόγο χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων.

Ανέφερε ότι πέρυσι το κράτος κατέβαλε 24 δισ. ευρώ για να στηρίξει την οικονομία και το 2021 θα δοθούν 11,6 δισ. ευρώ, τα οποία είναι υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και «προφανώς δεν είναι χάντρες». Υπογράμμισε, όμως, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι ζημίες, διότι όσο διευρύνεται η αυστηρή απαγόρευση κανένα υπουργείο Οικονομικών δεν θα μπορέσει να καλύψει όλες τις ζημίες. Μάλιστα, είπε πως μόνο τον Μάρτιο είναι σε αναστολή 100 χιλιάδες εργαζόμενοι. Τόνισε ότι η χώρα διαθέτει περίπου 32 δισ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα, αλλά μπορούν να διατεθούν περίπου τα δέκα.

Σχετικά με τα κουπόνια για την επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων, ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι στόχος είναι να έχουν καταβληθεί έως τον Μάιο τα κονδύλια για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, τα οποία, όπως σημείωσε, θα καταβληθούν με τρόπο κοινωνικά δίκαιο. Είπε, επίσης, πως τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι ανά μήνα από τον Μάιο και μετά.

Ερωτηθείς για το εάν μπορούν να αυξηθούν σε 8 οι δόσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ, χαρακτήρισε πολύ πρόωση τη σχετική συζήτηση, λέγοντας παράλληλα ότι οι συζητήσεις με τους θεσμούς για τις δόσεις δεν είναι ποτέ εύκολες.

Τέλος, έκανε αναφορά στην κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία μετατίθεται για την 1η Ιουλίου η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων- myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτήν την ημερομηνία και έπειτα. Αντίστοιχα, τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το α' εξάμηνο του 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA έως την 31η Οκτωβρίου εφέτος.