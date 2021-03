Πολιτική

Κικίλιας: Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας πυλώνας στήριξης του ΕΣΥ

Άρθρο του υπουργού Υγείας για τον κορονοϊό, το σύστημα υγείας και το πλεονέκτημα της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα απέδειξε ότι έχει ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα συστήματα Υγείας άλλων χωρών με πολύ καλύτερες υποδομές και πολύ πιο προηγμένα συστήματα διαχείρισης: Το πλεονέκτημα ότι οι άνθρωποί της μπορούν το αδύνατο ακόμη και σε κρίσεις Δημόσιας Υγείας. Ότι σε συνθήκες πίεσης και κινδύνου εργάζονται νυχθημερόν αγόγγυστα και συνεργάζονται με επιτυχία, από την κορυφή της πυραμίδας ως τη βάση», αναφέρει σε άρθρο του υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας στην Καθημερινή της Κυριακής.

Τα ευρήματα μιας ακόμη έρευνας κοινής γνώμης σε σχέση με την πανδημία καταδεικνύουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνιστά πυλώνα στήριξης της κοινωνίας και θεσμό τον οποίο εμπιστεύονται 2 στους 3 πολίτες, επισημαίνει ο υπουργός Υγειάς και συνεχίζει: «Ένα χρόνο μετά την εκδήλωση της μεγαλύτερης ιστορικά κρίσης Δημόσιας Υγείας που αντιμετώπισε η χώρα μας, όπως και άλλες χώρες του πλανήτη, εν μέσω του τρίτου και χειρότερου κύματος της COVID-19, η εμπιστοσύνη των πολιτών έρχεται σαν επιστέγασμα μιας τεράστιας προσπάθειας που συνεχίζεται και εντείνεται».

Ο Β. Κικίλιας αναφέρεται και σε έρευνα του ΙΣΑ στην οποία, το Σεπτέμβριο του 2018, το 50% των ερωτηθέντων ιατρών απαντούσε ότι το επίπεδο παροχών Υγείας στην Ελλάδα ήταν «χειρότερο» από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 29% «ισάξιο».

«Τον Φεβρουάριο του 2021, στην αντίστοιχη έρευνα, μόλις το 25% των ερωτηθέντων απάντησε "χειρότερο". Συνολικά, οι ιατροί εκτιμούν ότι το σύστημα Δημόσιας Υγείας ανταποκρίθηκε με επιτυχία ποσοστό 92% (47% πλήρως και 45% αρκετά)» επισημαίνει στο άρθρο του ο υπουργός Υγείας.

«Στην post crisis εποχή της COVID-19, ο επανασχεδιασμός σε υπερεθνικό (Ε.Ε.) και εθνικό επίπεδο των Δημοσίων Συστημάτων Υγείας πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και για την Ελλάδα άμεση προτεραιότητα» καταλήγει ο Β.Κικίλιας.