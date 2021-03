Κόσμος

AstraZeneca προς ΕΕ: νέες καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμβολίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει εκπρόσωπος της εταιρείας και που αποδίδει την στάση της φαρμακοβιομηχανίας.

Η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν νέες καθυστερήσεις στις παραδόσεις του εμβολίου της κατά της covid-19 στην ΕΕ, κάνοντας λόγο για περιορισμούς στις εξαγωγές.

Λόγω προβλημάτων παραγωγής, η εταιρεία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει εργοστάσια παραγωγής εκτός ΕΕ προκειμένου να μπορέσει να παραδώσει τα εμβόλιά της στις 27 χώρες μέλη της Ένωσης, όμως "δυστυχώς περιορισμοί στις εξαγωγές θα μειώσουν τις παραδόσεις το πρώτο τρίμηνο" του έτους και "πιθανόν" και το δεύτερο τρίμηνο, επεσήμανε εκπρόσωπος της AstraZeneca.