Υγεία - Περιβάλλον

Βρέφος 10 ημερών στο νοσοκομείο με κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετική στον ιό είναι όλη η οικογένεια. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται και η μητέρα του.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταφέρθηκε βρέφος που νοσεί από κορονοϊό.



Το 10 ημερών μωρό νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Φιλιατών, ωστόσο, η διακομιδή του στα Ιωάννινα κρίθηκε αναγκαία.

Θετική στον ιό είναι όλη η οικογένεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.



Συγκεκριμένα, η μητέρα του βρέφους νοσηλεύεται από την Παρασκευή στο Νοσοκομείο Φιλιατών με πολύ χαμηλό κορεσμό σε οξυγόνο.



Ο πατέρας μαζί με το άλλο τους παιδί, βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.