Κόσμος

Μητέρα και έξι παιδιά ζουν σε σπίτι χωρίς πόρτες και κρεβάτια (εικόνες)

Σε άθλιες συνθήκες αναγκάζονται να διαβιούν η γυναίκα και τα παιδιά της, που δεν έχουν φάει ζεστό φαγητό για πολύ καιρό, ελλείψει κουζίνας.

Μια μητέρα με τα έξι παιδιά της ζουν σε ένα εντελώς ακατάλληλο σπίτι.

Μονογονεϊκή οικογένεια με έξι παιδιά από την Λεμεσό, εκ των οποίων τα τρία είναι ανήλικα κατοικούν σε σπίτι χωρίς πόρτες και παράθυρα, χωρίς ερμάρια, χωρίς κρεβάτια και χωρίς εστία μαγειρέματος στην κουζίνα.

Αυτά τα παιδιά δεν τρώνε ποτέ ζεστό φαγητό αφού η μαμά δεν μπορεί να μαγειρέψει χωρίς κουζίνα και ζουν μέσα στα χαλάσματα.

«Είναι λυπηρό ανήλικα παιδιά να ζουν σε σπίτι από συντρίμμια, να κρυώνουν και να πεινάνε. Απίστευτα λυπηρό!!!» αναφέρουν εθελοντές της ομάδας «Αγκαλιάζω με αγάπη».



Όλες αυτές τις μέρες προσπαθούν να βοηθήσουν αυτή την οικογένεια και το βίντεο που ακολουθεί πραγματικά σοκάρει.

Πηγή: ANT1 Κύπρου