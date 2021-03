Κόσμος

Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Αποζημίωση “μαμούθ” στην οικογένειά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διακανονισμός περιλαμβάνει και μια μεγάλη δωρεά από την οικογένεια προς τη συνοικία της Μινεάπολις όπου πέθανε ο 46χρονος.

Ο δήμος της Μινεάπολις θα καταβάλει το ποσό των 27 εκατομμυρίων δολαρίων για να κλείσει την αγωγή που έχει υποβάλει η οικογένεια του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ για τον θάνατό του, τον περασμένο Μάιο, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από την αστυνομία της πόλης.

Ο θάνατος του Φλόιντ, που βιντεοσκοπήθηκε από περαστικούς, πυροδότησε ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα διαμαρτυρίας για την αστυνομική βία και τον ρατσισμό που έχουν βιώσει ποτέ οι ΗΠΑ.

Ο Ντέρεκ Σόβιν, ο λευκός αστυνομικός που γονάτισε επί εννέα λεπτά στον λαιμό του Φλόιντ, δικάζεται από τις αρχές της εβδομάδας.

Η οικογένεια του Φλόιντ είχε προσφύγει στα αστικά δικαστήρια τον Ιούνιο του 2020 εναντίον του δήμου και των τεσσάρων αστυνομικών που ενεπλάκησαν στη σύλληψη και τον θάνατό του. Ο διακανονισμός που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει και μια δωρεά ύψους 500.000 δολαρίων από την οικογένεια προς τη συνοικία της Μινεάπολις όπου πέθανε ο 46χρονος Φλόιντ. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στους αστυνομικούς και η διασταύρωση όπου άφησε την τελευταία του πνοή είναι γεμάτη με λουλούδια και άλλα αντικείμενα προς τιμή του.

Ο Σόβιν προσπάθησε να συλλάβει τον Φλόιντ, το απόγευμα της 25ης Μαΐου, με την υποψία ότι είχε δώσει ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων σε ένα μπακάλικο για να αγοράσει τσιγάρα.

Οι άλλες τρεις αστυνομικοί θα δικαστούν αργότερα φέτος. Όλοι τους έχουν πλέον απολυθεί από την Αστυνομία της Μινεάπολις.