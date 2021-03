Κοινωνία

Νέα Σμύρνη – “Ινδιάνος”: Τα “γυρίζει” ο κουνιάδος του για την επίθεση

Τι κατέθεσε ο άνθρωπος που κατονόμασε τον 30χρονο κατηγορούμενο ως βασικό πρωταγωνιστή στην άγρια επίθεση σε βάρος του αστυνομικού.

«Είδα τον κουνιάδο μου να τρέχει στο μπούγιο αλλά δεν τον είδα να χτυπάει τον αστυνομικό» κατέθεσε στην ανακρίτρια ο άνθρωπος που κατονόμασε τον 30χρονο κατηγορούμενο ως βασικό πρωταγωνιστή στην άγρια επίθεση σε βάρος του 27χρονου μέλος της ομάδας ΔΡΑΣΗ στη Νέα Σμύρνη.

Το συγγενικό πρόσωπο τού κατηγορούμενου εξετάστηκε χθες από την 13η Τακτική Ανακρίτρια για όσα ισχυρίζεται σε βάρος του 30χρονου κατηγορούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η απολογία του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυρας επιβεβαίωσε πως την ημέρα της διαδήλωσης στη Νέα Σμύρνη είδε τον 30χρονο να εφορμά μαζί με άλλους κατά της ομάδας των αστυνομικών, ενώ δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν ήταν ο κουνιάδος του εκείνος που έριξε τον 27χρονο ένστολο από την μηχανή.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, συνάντησε τον κατηγορούμενο στη Νέα Σμύρνη πριν ξεκινήσουν τα επεισόδια και «του είπα "μη χτυπήσεις κόσμο και αστυνομικούς" και μου απαντάει "γιατί θα με δώσεις στους δικούς σου τους μπάτσους;" και εγώ του απάντησα "ναι" και αμέσως έφυγα για να μην φάω ξύλο από τους αναρχικούς».

Όπως φαίνεται να κατέθεσε ο μάρτυρας «ξαφνικά άκουσα κάποιον να φωνάζει "έρχονται οι μπάτσοι με τα παπάκια" και τότε κάνανε ντου. Τότε είδα κάποιον να τρέχει προς τη μεριά των αστυνομικών και τους υπόλοιπους να τον ακολουθούν. Είδα και τον κουνιάδο μου μαζί με τον φίλο του να τρέχουν στο μπούγιο αλλά δεν τον είδα να χτυπάει τον αστυνομικό».

Σε ερώτηση αν αναγνωρίζει τον κουνιάδο του ως αυτόν που έριξε τον αστυνομικό από το μηχανάκι ο μάρτυρας φέρεται να απάντησε: «Δεν γνωρίζω εάν ήταν ο κουνιάδος μου αυτός που έριξε τον αστυνομικό από το μηχανάκι, απλά ο κουνιάδος μου ήταν ανάμεσα στο πλήθος που έτρεξε προς τον αστυνομικό που έπεσε».

Ο μάρτυρας είπε στη δικαστική λειτουργό πως την επομένη μέρα «πήγα στη ΓΑΔΑ και είπα στους αστυνομικούς ότι στα επεισόδια ήταν ο κουνιάδος μου και ένας φίλος του. Τον κατήγγειλα πριν δω το βίντεο στα κανάλια. Στην Αστυνομία μου έδειξαν ένα βίντεο και τότε αναγνώρισα τον κουνιάδο μου και τον φίλο του στο πλήθος. Όταν αποφάσισα να πάω να καταγγείλω τον κουνιάδο μου δεν φανταζόμουν ότι θα κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ούτε ότι τα επεισόδια αυτά θα έπαιρναν τόσο μεγάλη διάσταση».

Ανέφερε μάλιστα πως πήρε την απόφαση να καταγγείλει τον 30χρονο γιατί «σέβομαι τον νόμο και την τάξη» ενώ επισήμανε: «Εάν είχα οποιαδήποτε αμφιβολία ότι δεν ήταν ο κουνιάδος μου στα επεισόδια θα σας το έλεγα. Πιστεύω ότι γενικά τον κουνιάδο μου τον παρασέρνουν οι παρέες του. Τέλος, να σας πω ότι λέω την αλήθεια γιατί υπάρχει Θεός και ότι επιθυμώ να εξεταστώ από μηχάνημα ανίχνευσης ψεύδους».