Παράξενα

“Θησαυρός” από εκατοντάδες πλαστές λίρες (εικόνες)

Θαμμένες σε χωράφι βρέθηκαν οι “λίρες”. Πως θα τις χρησιμοποιούσε ο επιτήδειος.

Μέσα στο σπίτι του, κρυμμένες σε ένα μικρό δοχείο αλλά και έξω από αυτό θαμμένες στο έδαφος, οι αστυνομικοί βρήκαν 195 χρυσές λίρες Αγγλίας, πιστά αντίγραφα της περιόδου του βασιλιά Γεωργίου του Ε’, που ο συλληφθείς πιθανόν θα διοχέτευε στην αγορά. Οι λίρες αυτές, όλες ίδιας κοπής του 1926, είχαν άριστα δουλευτεί όπως αναφέρουν πληροφορίες και δεν ξεχώριζαν από γνήσιες για κάποιον που δεν είναι ειδικός.

Η χρυσή λίρα του Γεωργίου του Ε’ είναι μία από τις πιο σπάνιες λίρες και μια μέση τιμή για να την αποκτήσει κανείς είναι τα 425 ευρώ. Δηλαδή, αν κατάφερνε ο 48χρονος και τις διοχέτευε στην αγορά, θα μπορούσε να κερδίσει έως και 82.875 ευρώ.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του συλληφθέντα ένα πιστόλι και ένα περίστροφο, 40 σφαίρες διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων και έναν κενό κάλυκα.

Ο 48χρονος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας, διώκεται για δύο κακουργήματα: για παράνομη εμπορία όπλων και για παραχάραξη νομίσματος.

Πηγή: eleftheriaonline.gr