Νέα Σμύρνη -“Ινδιάνος”: τι είπε ο 30χρονος για την επίθεση στον αστυνομικό

Απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο άνδρας που κατηγορείται ότι έριξε τον ένστολο από το μηχανάκι.

Απολογήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο 30χρονος που έχει γίνει γνωστός τις τελευταίες ημέρες ως «Ινδιάνος», αναφορικά με την κατηγορία ότι έριξε από την μηχανή τον 28χρονο αστυνομικό στην Νέα Σμύρνη, το βράδυ της Τρίτης, κίνηση που ήταν η απαρχή για τον βάναυσο ξυλοδαρμό του 28χρονου ένστολου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της ανακρίτριας, φέρεται να υποστήριξε ότι «Την 09.03.2021 βρισκόμουν στον χώρο εργασίας μου στον Ασπρόπυργο από τις 10:00 το πρωί έως και τις 18:00 το απόγευμα, όπως βεβαιώνει η εργοδότρια εταιρεία μου και προκύπτει και από το βιβλίο υπογραφών των εργαζομένων. Αποβιβάστηκα από το όχημα που μεταφέρει τους εργαζόμενους της εταιρείας από και προς τον Ασπρόπυργο στις 18:20, επί της Ιεράς Οδού στην Ελευσίνα, όπως επιβεβαιώνει η εργοδότρια εταιρεία μου και ο οδηγός του οχήματος. Περί ώρα 18:30 συναντήθηκα με τρία φιλικά μου πρόσωπα σε πάρκο της Ελευσίνας, όπου και παρέμεινα μέχρι περίπου τις 19:20 (χρόνος επίθεσης στον αστυνομικό), ότε και αναχώρησα με λεωφορείο προς τη Μαγούλα, όπως επιβεβαιώνουν άπαντα τα παρευρισκόμενα πρόσωπα. Περί ώρα 19:40 αποβιβάστηκα από το λεωφορείο και πήγα στην πλατεία της Μαγούλας, όπου συνάντησα συγγενικό μου πρόσωπο και δύο φίλους του. Εκεί μείναμε μέχρι τις 21:00. Και τα τρία αυτά πρόσωπα επιβεβαιώνουν την παρουσία μου. Όλα τα αναφερόμενα σημεία στα οποία βρισκόμουν εκείνη τη μέρα απέχουν τουλάχιστον 30-35 λεπτά οδικώς από την πλατεία της Ν. Σμύρνης, ενώ δεν διαθέτω ούτε όχημα, αλλά ούτε καν δίπλωμα οδήγησης».

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είπε «Η εμπλοκή μου στο επίδικο συμβάν προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από την καταφανώς ψευδή κατάθεση του εν διαστάσει και ψυχικά ασταθούς συζύγου της αδερφής μου, ο οποίος κατηγορεί εμένα και την οικογένεια μου για το γεγονός πως η αδερφή μου και τα ανίψια μου δεν θέλουν να έχουν την οποιαδήποτε επαφή μαζί του. Την τελευταία φορά που τον συνάντησα, την Τσικνοπέμπτη στις 04/03/2021, ότε και ήρθε απρόσκλητος στην οικία μας για να προκαλέσει προβλήματα για ακόμη μια φορά, τον απομάκρυνα από το σπίτι και λίγο πριν φύγει, εκτός των άλλων ύβρεων, μου είπε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά “...Θα δεις τι θα πάθεις από εμένα...”, “...Θα σε φτιάξω....”».

Σύμφωνα και με την υπερασπιστική γραμμή που έχει χαράξει ο συνήγορος του 30χρονου, Παύλος Σαράκης, τίθνεται μια σειρά από ερωτήματα, όπως «Η κατάθεση του ψευδομάρτυρα είναι γεμάτη κενά και αντιφάσεις. Γιατί δεν δίνει στις Αρχές τα πλήρη στοιχεία του προσώπου με το οποίο υποτίθεται πως είχε ραντεβού εκείνη την μέρα ή έστω το κινητό του τηλέφωνο. Είναι δυνατόν ένας επαγγελματίας ελαιοχρωματιστής, αντί να μεταβαίνει απευθείας στην οικία του υποψήφιου πελάτη, ώστε να μπορεί να κοστολογήσει την εργασία βαψίματος της, να συναντιέται έξω από ένα ψητοπωλείο; «Αντέχει στην κοινή λογική να επέλεξε να πραγματοποιήσει επαγγελματικό ραντεβού την συγκεκριμένη ημερομηνία στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, όταν έχουν προαναγγελθεί πορείες και διαδηλώσεις στην συγκεκριμένη περιοχή; Αν δεν γνώριζε, όπως λέει, για τις προαναγγελθείσες πορείες και διαδηλώσεις, για ποιο λόγο ενώ το δήθεν επαγγελματικό του ραντεβού είχε προγραμματιστεί για τις 18:00, αυτός αναφέρει ότι πήγε στην Νέα Σμύρνη ήδη από τις 16:30;; Μήπως γιατί όταν τελικά δίνει την κατάθεση του γνωρίζει πως στις 09/03/2021 δεν υπήρχε η δυνατότητα πρόσβασης με μέσο μαζικής μεταφοράς προς την Νέα Σμύρνη από τις 17:00 και μετά;».

Όπως φέρεται να είπε ο 30χρονος, «Από την χρονική αλληλουχία των γεγονότων που ο ίδιος περιγράφει, η ως άνω δήθεν συνάντησή μας πρέπει να έλαβε χώρα λίγα λεπτά πριν τις 19:20, αφού αναφέρει ότι ευθύς αμέσως μετά τον σύντομο διάλογό μας, εγώ επιτέθηκα κατά του αστυνομικού. Αντέχει στην κοινή πείρα και λογική να έλαβε χώρα ένας τέτοιος διάλογος ανάμεσα στον δράστη και τον πρώην γαμπρό του ενώπιον των διαδηλωτών και λίγο πριν από μια βάρβαρη επίθεση της μάζας εις βάρος του άτυχου αστυνομικού; Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που έτρεξε - μέσα στον όχλο - προς τον άτυχο αστυνομικό να μπορούσε να αναγνωριστεί από τον οποιονδήποτε λίγο πριν την επίθεση, ενώ όλοι γνωρίζουμε από τα βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί ότι ο δράστης επιμελώς είχε αποκρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του για να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί; Πως είναι δυνατόν να καταγγέλλει ότι είδε μαζί μου τον δήθεν φίλο μου με το παρατσούκλι «Πόντιος» τον οποίο δήθεν έχει δει πολλές φορές σπίτι μου, όταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν γνωρίζει καν με ποιους συναναστρέφομαι; Γιατί δεν με κατήγγειλε την ίδια μέρα που δήθεν με είδε να προβαίνω στην επίθεση κατά του αστυνομικού; Γιατί έπρεπε να δει το μεσημεριανό δελτίο της επόμενης ημέρας για να με αναγνωρίσει και να το καταθέσει στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο ίδιος περιγράφει ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο επίδικο συμβάν; Στην κατάθεσή του αναφέρει ότι δήθεν με είδε να φοράω σκουρόχρωμο παντελόνι φόρμας με μία λευκή ρίγα στα πλάγια και μπουφάν χρώματος χακί που στο πίσω μέρος είχε ένα είδος ανοιχτόχρωμης στάμπας, ακριβώς δηλαδή τα ρούχα που φαίνεται εμφανώς από τα βίντεο να φοράει ο δράστης. Ωστόσο, από την έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης προκύπτει ότι στην οικία μου ανευρέθηκε από τις αστυνομικές αρχές μονάχα «μια αθλητική φόρμα, χρώματος μαύρου με τρεις (3) γραμμές χρώματος λευκού στα πλαϊνά μέρη!!! Γιατί σε τηλεοπτική του συνέντευξη στις 12.03.2021 αναφέρει για πρώτη φορά ότι με είδε να ρίχνω το μηχανάκι του άτυχου αστυνομικού; Στην εν λόγω συνέντευξη μάλιστα αναφέρει ότι το δήθεν επαγγελματικό του ραντεβού πραγματοποιήθηκε στις 18:15, διήρκησε μόλις πέντε λεπτά και ευθύς αμέσως με συνάντησε, δηλαδή στις 18:20, μία ώρα πριν από την επίθεση στον αστυνομικό!

Γιατί αναφέρει ψευδώς ότι ουδεμία οικογενειακή διαφορά έχουμε; Γιατί ακολουθήθηκε σε βάρος μου μία πρωτοφανής «fast track» διαδικασία προανάκρισης, με αποτέλεσμα σε διάστημα μόλις ΕΞΙ (6!) ωρών από την κατάθεση του ψευδομάρτυρα, δίχως να υπάρχει κανένα βάσιμο στοιχείο σε βάρος μου, να έχει «ολοκληρωθεί» η προανάκριση, να έχω συλληφθεί, οδηγηθεί ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή και να έχει επέλθει πλήρης «δολοφονία» του χαρακτήρα μου από τον Τύπο. Μέσα δηλαδή σε έξι ώρες, είχα ήδη καταστεί το έτοιμο για προφυλάκιση εξιλαστήριο θύμα, που χρειαζόταν προκειμένου να κατευναστεί η κοινή γνώμη. Γιατί δεν κατασχέθηκε από την Αστυνομία το κινητό τηλέφωνο που είχα στην κατοχή μου κατά τη σύλληψη μου, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα στην κατοχή των Αστυνομικών Αρχών ως δήθεν προσωπικό μου αντικείμενο, με αποτέλεσμα να στερούμαι την δυνατότητα να αιτηθώ την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και χρειάστηκε ΕΙΔΙΚΗ παραγγελία της κ. Ανακρίτριας την 12.03.2021 για να γίνει η κατάσχεση; Γιατί ο ψευδομάρτυρας, ενώ στην κατάθεση του στην αστυνομία την 10.03.2021 λέει «τον είδα να τρέχει με ταχύτητα, μαζί με άλλα άτομα προς τους αστυνομικούς που περνούσαν με τα παπάκια, φθάνοντας από τους πρώτους και άρχισε να χτυπάει με κλωτσιές έναν πεσμένο αστυνομικό» και στην τηλεοπτική του συνέντευξη την 12.03.2021 επαναδιατυπώνει «αυτός έριξε το μηχανάκι», ΛΙΓΟ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΗΝ 12.03.2021 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Κ. ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑΣ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ «ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΟΝ ΚΟΥΝΙΑΔΟ ΜΟΥ ΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΑΝ ΗΤΑΝ Ο ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ ΜΟΥ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΡΙΞΕ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ»!!!

Μεταξύ των αιτημάτων που έθεσε ο κατηγορούμενος είναι η εξέταση τουλάχιστον πέντε μαρτύρων που επιβεβαιώνουν ότι δεν βρισκόταν στη Ν. Σμύρνη κατά τον κρίσιμο χρόνομ την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τον κουνιάδο του, την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου της συσκευής την οποία έφερε πάνω του κατά το χρόνο της σύλληψης του, προκειμένου να γίνει ο εντοπισμός της στιγματοθέτησής της κατά τον κρίσιμο χρόνο και να αποδειχθεί ότι δεν βρισκόταν στην Ν. Σμύρνη, αλλά στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.