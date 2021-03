Κόσμος

Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Θανατηφόρα ήταν η πτώση του αεροσκάφους της συνοριοφυλακής.

(φωτογραφία αρχείου)

Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια του μεταγωγικού, στρατιωτικού αεροσκάφους An-26 το οποίο συνετρίβη σήμερα στο Αλμάτι του Καζακστάν, σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης αυτής.

Το αεροπλάνο ανήκε στη συνοριοφυλακή του Καζακστάν, η οποία υπάγεται στην Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Σ’ αυτό επέβαιναν συνολικά 6 άτομα και το υπουργείο Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών ανέφερε ότι οι τέσσερις από τους επιβαίνοντες είναι νεκροί.

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο της συντριβής δείχνουν το αεροπλάνο αναποδογυρισμένο, να έχει πάρει φωτιά και πυκνός καπνός, που ήταν ορατός από έναν κοντινό αυτοκινητόδρομο, να υψώνεται στον ουρανό.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα.