Κουφοντίνας: Οριακή η κατάσταση της υγείας του

Οι γιατροί της επιλογής του κρατούμενου πολυϊσοβίτη της «17 Νοέμβρη» εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία περιγράφουν τα προβλήματα από την απεργία πείνας.

Ως «οριακή» χαρακτηρίζουν οι γιατροί της ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος βρίσκεται στην 65η μέρα της απεργίας πείνας, σύμφωνα με ανακοίνωση των γιατρών της επιλογής του, Θ.Ζδούκου και Α.Ντουζέπη.

«Νοσηλεύεται για 25η μέρα στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας, με πλήρη αποχή από σίτιση από τις 8-1-2021, και έχοντας αδυναμία λήψης υγρών από το στόμα, από τις 11-2, οπότε και αναγκάστηκε να αποδεχθεί την τοποθέτηση ορού ενυδάτωσης. Την 22-2 διέκοψε αυτοβούλως τον ορό ενυδάτωσης, ο οποίος επανατοποθετήθηκε κατά τις τελευταίες ημέρες μετά την υπογκαιμικής αιτιολογίας οξεία νεφρική ανεπάρκεια που παρουσίασε, ως εκ της πλήρους αποχής από υγρά.

Η κατάστασή του είναι πολύ κρίσιμη εξ αιτίας πολλών και πολύπλοκων συσσωρευμένων διαταραχών οργανικών συστημάτων, με προφανή κίνδυνο μόνιμων βλαβών και ανεπαρκειών αλλά και συνεχή δυνητικό κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου.

Οι διαταραχές του απεργού αναλυτικότερα περιγράφονται σήμερα, ως ακολούθως:

• Μεγάλη απώλεια βάρους με μεγάλη μυϊκή αδυναμία και ατροφία μεγάλων μυϊκών ομάδων (σαρκοπενία) με αδυναμία στήριξης κορμού και ορθοστάτισης.

• Διαταραχές αισθητικότητας, τενοντίων αντανακλαστικών, ζάλη, ίλιγγος. Πιθανές μόνιμες βλάβες σε κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα.

• Διαταραχές βλεννογόνων (ουλίτιδα, στοματίτιδα).

• Διαταραχές αιμοποίησης – πανκυτταροπενία με κίνδυνο λοιμώξεων και αιμορραγιών.

• Διαταραχές γαστρεντερικού με επεισόδια εμέτων (ενίοτε καφεοειδών) και κίνδυνο αυτόματων βακτηριαιμιών από βακτηριακή αλλόθεση.

• Ελεγχόμενη (μετά ιατρική παρέμβαση) υπογκαιμική οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

• Μεταβολικές διαταραχές οφειλόμενες σε κέτωση, επί του παρόντος μερικώς αντιρροπούμενες.

• Κίνδυνος θανατηφόρου καρδιακής αρρυθμίας, πολλαπλής αιτιολογίας.

• Διαταραχές λευκωμάτων (υποθρεψία).

• Πολλαπλές διαταραχές σε κυτταρικό επίπεδο εξαιτίας χρόνιας αποστέρησης θρεπτικών συστατικών και απαραίτητων για το μεταβολισμό ουσιών.

• Ανοσοκαταστολή συνεπεία της παρατεταμένης αποχής από σίτιση (υποθρεψία, λευκοπενία) και δυνητικός κίνδυνος θανατηφόρων λοιμώξεων και δη νοσοκομειακών.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου δηλώνει σταθερά ότι θα σεβαστεί την ιατρική δεοντολογία, όσον αφορά την δηλωμένη βούληση του απεργού, όμως, επισημαίνει ότι, ακόμη και αν ο απεργός αποφασίσει να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του, η προσπάθεια επαναφοράς του, λόγω του οριακού σημείουστο οποίο έχει περιέλθει αποτελεί μία διαδικασία μακρά και επίπονη και εμπεριέχει κίνδυνο πληθώρας διαταραχών («σύνδρομο επανασίτισης»).

Ως εκ τούτου, ακόμη και αν υπάρξει άμεση διακοπή της απεργίας πείνας, θα χρειαστεί ικανός χρόνος ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι ο κίνδυνος για τη ζωή θα έχει αποφευχθεί, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα να προβλεφθεί αν θα έχουν αποτραπεί μόνιμες οργανικές βλάβες.

Αθήνα 13/03/2021

Οι γιατροί επιλογής του απεργού πείνας :

Ζδούκος Θεόδωρος , Γενικός Ιατρός , Διευθυντής ΕΣΥ

Ντουζέπη Αικατερίνη, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ